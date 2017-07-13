Acidente entre caminhão e ônibus deixa feridos na Fernando Ferrari

Caminhão é arremessado contra poste após acidente com Transcol Crédito: André Firmino Calazans

Uma batida entre um ônibus do Transcol e um caminhão de pequeno porte deixou três pessoas feridas próximo à Ufes, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (13). Segundo o agente de trânsito Weliton Moreira, testemunhas relataram à Guarda Municipal que o motorista do caminhão estava parado no sinal vermelho e foi surpreendido pelo ônibus que vinha logo atrás. O veículo atingido transportava um carregamento de papel higiênico. Após a batida, o caminhão foi arrastado e colidiu em um poste.

"Por volta das 7h30, o condutor do ônibus colidiu na traseira do caminhão. O caminhão, segundo testemunhas, estava parado no sinal e foi parar em uma distância de aproximadamente 50 metros, colidindo com o poste", detalha o agente.

O ônibus tinha 30 passageiros e fazia a linha 517 (Laranjeiras x Campo Grande). Ficaram feridos no acidente o motorista e o carona do caminhão, além de uma passageira do coletivo. O caminhoneiro desmaiou após o acidente, mas recuperou a consciência rapidamente.