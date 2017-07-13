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Trânsito

Acidente entre caminhão e ônibus deixa feridos na Fernando Ferrari

Caminhoneiro desmaiou após a batida. O veículo foi arrastado e colidiu em um poste

Publicado em 13 de Julho de 2017 às 13:01

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

13 jul 2017 às 13:01
Caminhão é arremessado contra poste após acidente com Transcol Crédito: André Firmino Calazans
Uma batida entre um ônibus do Transcol e um caminhão de pequeno porte deixou três pessoas feridas próximo à Ufes, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (13). Segundo o agente de trânsito Weliton Moreira, testemunhas relataram à Guarda Municipal que o motorista do caminhão estava parado no sinal vermelho e foi surpreendido pelo ônibus que vinha logo atrás. O veículo atingido transportava um carregamento de papel higiênico. Após a batida, o caminhão foi arrastado e colidiu em um poste.
"Por volta das 7h30, o condutor do ônibus colidiu na traseira do caminhão. O caminhão, segundo testemunhas, estava parado no sinal e foi parar em uma distância de aproximadamente 50 metros, colidindo com o poste", detalha o agente.
O ônibus tinha 30 passageiros e fazia a linha 517 (Laranjeiras x Campo Grande). Ficaram feridos no acidente o motorista e o carona do caminhão, além de uma passageira do coletivo. O caminhoneiro desmaiou após o acidente, mas recuperou a consciência rapidamente.
Os três foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o hospital com dores no corpo. O óleo do caminhão vazou na pista e a guarda precisou jogar pó de serra. Uma faixa ficou interditada por quase duas horas e o trânsito ficou complicado na região.

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