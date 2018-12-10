Acidente em Vitória: carro capota e pega fogo após colisão

Acidente na Avenida Adalberto Simão Nader. Crédito: Eduardo Dias

Um carro pegou fogo - Voyage - após colidir com outro veículo - Celta - e capotar na Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória . O acidente aconteceu por volta das 17h45, no sentido Camburi.

De acordo com testemunhas, o Celta foi mudar de faixa e, em seguida, atingiu o Voyage. Com o impacto, o motorista do Celta ficou em estado de choque e precisou ser socorrido por um ambulância do Samu e encaminhado para o Hospital São Lucas, no mesmo município. Apesar da gravidade da colisão, o condutor do Voyage não ficou ferido.

Carlos Garcia, motorista do Voyage Crédito: Eduardo Dias

Segundo Carlos Garcia, dono do Voyage, ele precisou de ajuda para sair do carro pois o fogo já havia se espalhado. "Tentei desviar mas não consegui, logo após a batida meu carro capotou e eu não consegui sair sozinho. Precisei de ajuda e um homem me resgatou no momento em que o carro já estava pegando fogo. Ele conseguiu abrir a porta e me puxar pelas pernas. Em seguida, corremos porque o veículo é a gás. O desespero foi grande", afirmou.

Alexandre Forecchi, auxiliar de Despachante que ajudou a socorrer Carlos Garcia Crédito: Eduardo Dias

O auxiliar de Despachante Alexandre Forecchi foi quem salvou Carlos Garcia. Ele contou que estava em um veículo logo atrás e parou o carro para socorrer. "Eu estava logo atrás, parei o meu carro e puxei ele pelas pernas, o fogo estava bem perto. Foi um susto enorme", disse.

Agradecido, Carlos afirma que tem gratidão eterna a Alexandre. "Se não fosse você, teria acontecido o pior e eu não estaria aqui agora", acrescentou.

Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e a Polícia Militar acompanha a ocorrência no local. O seguro também foi solicitado para fazer a perícia e retirar o Voyage do local.

Devido ao acidente, a via está interditada em uma faixa e o trânsito segue congestionado.

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TRANSTORNOS

A aposentada Sandra Gomes relata que trafega diariamente pela avenida e que, após as mudanças feitas devido às obras para o aeroporto, o trânsito no local piorou.

Crédito: Eduardo Dias

"A engenharia de trânsito não está tendo um pingo de cuidado com moradores, motoristas e pedestres da região. Isso aqui virou uma bifurcação, sem sinalização. É muito perigoso. Passo aqui diariamente e vejo a confusão do trânsito que é decorrente desse trabalho que não foi finalizado (nova Adalberto Simão Nader que dá acesso ao aeroporto)", declarou.