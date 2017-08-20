O Porto de Vitória vai ganhar um novo sistema de acesso de caminhões a partir de outubro. A medida tem como um dos principais objetivos evitar as filas de veículos, tanto pela portaria da capital, como pelo Cais de Capuaba, em Vila Velha. O sistema Cadeia Logística Portuária Inteligente (Portolog) vai fazer com que caminhoneiros só cheguem ao porto com horário agendado.

Your browser does not support the audio element. Acesso de caminhões ao Porto de Vitória vai passar a ser agendado

Com esse mecanismo, as datas e horários de chegada dos navios ao porto passarão a ser sincronizadas com o acesso dos caminhões. Os veículos terão hora marcada para levar ou buscar cargas no Porto de Vitória. Para fazer isso, os caminhoneiros terão que acessar um sistema eletrônico que vai permitir a marcação do horário em que chegará ao terminal. Haverá uma janela de tolerância de uma hora para que isso ocorra.

Segundo a diretora de Planejamento e Desenvolvimento da Codesa, Mayhara Chaves, o Portolog vai trazer mais velocidade para a movimentação de carga dentro do Porto de Vitória. “Isso agiliza porque os caminhões já vêm pré-programados desde a sua origem”, explicou.

De acordo com a diretora, o sistema também vai resolver problemas causados pela movimentação de caminhões tanto em Vila Velha quanto em Vitória. Atualmente, os transtorno com o trânsito desses veículos são maiores no Cais de Capuaba.

“Como o fluxo de caminhões, hoje, é muito grande, tanto de entrada quanto de saída, acontece de ter interferência com a comunidade, de caminhão quebrar na pista ou de ficar estacionado na beira da via. Isso é o que a gente não quer que ocorra novamente”, disse.

Um dos motivos desses problemas em Capuaba, de acordo com Mayhara Chaves, é a ocupação irregular de caminhoneiros de uma parte do porto. No entanto, 170 profissionais que estão nessa condição estão sendo notificados e terão que deixar o local até o dia 15 de setembro.

O sistema já vai começar permitir agendamento a partir de outubro. No início do próximo ano, a expectativa é que sejam inauguradas duas portarias automatizadas, uma em Vitória e outra em Vila Velha, que farão a triagem dos caminhões de forma mais ágil.