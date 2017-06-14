Acesso à 3ª Ponte terá faixa exclusiva de ônibus em julho

Mudança no trânsito de Vitória Crédito: TV Gazeta

A Prefeitura de Vitória vai criar uma faixa exclusiva de ônibus na avenida Desembargador dos Santos Neves para os coletivos que saem da Reta da Penha para a rua Dukla de Aguiar, que dá acesso à Terceira Ponte. A administração também estuda a criação de mais faixas em outros pontos movimentados da cidade.

Your browser does not support the audio element. Vitória terá uma faixa exclusiva para ônibus próxima à Terceira Ponte

A mudança na região, que tem o objetivo de melhorar o trânsito na região, deve ser implantada em 30 dias. Com a nova sinalização, o ônibus que vai de Vitória a Vila Velha pela Terceira Ponte deixará de passar pela Praça do Cauê e entrará pela rua Dukla de Aguiar através da faixa exclusiva da Desembargador dos Santos Neves.

Segundo o secretário municipal de transporte, trânsito e infraestrutura urbana, Tyago Hoffmann, com a faixa, o trânsito vai fluir melhor na Praça do Cauê.

"Hoje os ônibus que vão atravessar a Terceira Ponte vem pela Reta da Penha, dividindo o espaço com os veículos. Nos estamos retirando esse trânsito de ônibus na Praça, melhorando a fluidez e melhorando a vida dos moradores que não terão os ônibus circulando na Praça. E esse ônibus vai acessar a Terceira Ponte por essa entrada exclusiva", explicou.

Comerciantes da região aprovaram a novidade. O empresário Dailton Oliveira diz que a faixa deve reduzir os congestionamentos. "Eu creio que sendo mais uma via específica para ônibus vai dar um fluxo melhor na pracinha do Cauê, um fluxo melhor no trânsito", disse.

Melhorar o trânsito é a expectativa também dos moradores da Praça do Cauê. O geólogo Mauro Lima, que mora próximo à Praça, conta que perde muito tempo na hora de voltar do trabalho para casa. "Atrapalha muito. A gente tem sempre que estar antenado na hora de voltar para casa por causa desse trânsito. Creio que vai ajudar a mudança, desafogando a pracinha", afirmou.