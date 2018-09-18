Acaps Panshow: Feira pretende movimentar R$ 300 milhões em negócios

Caixa que permite autoatendimento em supermercados Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Caixas em que os clientes podem pagar as próprias compras sem auxílio de um funcionário e aplicativos que informam os melhores preços médios para os consumidores. Essas são algumas das novidades presentes na Super Feira Acaps Panshow, que começou nesta terça-feira (18). A expectativa é de que sejam movimentados cerca de R$ 300 milhões em negócios. Durante o evento, que segue até a próxima quinta (20), os expositores vão apresentar novidades em produtos e serviços para supermercados e padarias.

Your browser does not support the audio element. Feira pretende movimentar 300 milhões de reais em negócios

De acordo com o superintendente da Associação Capixaba dos Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, a expectativa é que cerca de 23 mil pessoas visitem a feira até a próxima quinta-feira. A projeção é que o evento deste ano supere, em geração de negócios, o de 2017, quando foram movimentados R$ 230 milhões. “Com certeza absoluta, nós vamos ultrapassar a casa dos R$ 300 milhões em negócios”, disse.

Entre as novidades da feira, está um aplicativo chamado Homelist, que possibilita que o consumidor registra os produtos em falta na ferramenta até mesmo por meio do código de barras. Dessa forma, é gerada uma lista de compras que pode ser adquirida por meio do próprio aplicativo, caso o supermercado ofereça o serviço, e que pode ser enviada para a casa do cliente ou retirada no estabelecimento. Além disso, o aplicativo mostra o preço médio daquela compra comparando valores de diversos supermercados.

Aplicativo Homelist Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Outra novidade é um caixa em que o consumidor realiza o autoatendimento, passando os produtos no leitor de códigos de barras e, depois, efetuando o pagamento com cartão ou dinheiro.

Uma grande empresa que vende aves também está lançando uma ferramenta que possibilita que o consumidor rastreie todo o ciclo de vida do animal até o abate, inclusive tendo acesso a informações sobre o local de criação e a alimentação do bicho.

O superintendente da Acaps, Hélio Schneider, e o presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Espírito Santo (Sindipães), Luiz Carlos Azevedo, também comentaram o efeito do aumento do dólar nos preços dos produtos.