Ação tentar barrar concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé

Novo Terminal do Aeroporto de Vitória foi inaugurado em abril Crédito: Reprodução TV Gazeta

O Estado do Espírito Santo ingressou na Justiça Federal com uma ação civil pública pedindo a suspensão imediata da concessão conjunta dos aeroportos de Vitória, no Espírito Santo, e de Macaé, no Rio de Janeiro.

Your browser does not support the audio element. Ação tenta barrar concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé

O Governo Federal marcou para o dia 15 de março do próximo ano o leilão de 12 aeroportos do país, dividindo os terminais em três blocos: Nordeste, Centro Oeste e Sudeste, este último que trata da concessão conjunta dos aeroportos de Vitória e Macaé.

Para pedir a suspensão, a Procuradoria-Geral do Estado alega que esse modelo de concessão à iniciativa privada em bloco, proposta do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do Governo Federal, gera um prejuízo econômico para o Espírito Santo, já que o terminal de Vitória foi recém-inaugurado, em abril de 2018, e o de Macaé precisa de várias intervenções.

O procurador-geral do Estado Alexandre Nogueira, diz que o governo estadual não é contrário à concessão do terminal à iniciativa privada, mas argumenta que esse modelo de leilão conjunto poderá acarretar em aumentos das tarifas para os usuários do aeroporto capixaba, já que a concessionária precisará de recursos para as grandes intervenções que ainda precisam ser feitas em Macaé.

"Vitória demanda de um operador que tenha experiência em gestão de aeroportos. E Macaé precisa de construção. Quem vai custear basicamente essa construção será o usuário capixaba", critica o procurador.

José Eduardo Azevedo, secretário de Estado de Desenvolvimento, defende que, nesse projeto de concessão em bloco, a melhor maneira seria leiloar o Aeroporto de Vitória com terminais regionais do Espírito Santo, como o de Linhares e o de Cachoeiro de Itapemirim.

"Teria uma coerência porque seriam aeroportos dentro do mesmo Estado e aeroportos que têm sinergia. Então teria muito mais lógica", opina o secretário.

Para o bloco Sudeste, estão previstos R$ 435 milhões de outorga. Se o aeroporto de Vitória fosse concedido individualmente à iniciativa privada, a Procuradoria diz que o valor de outorga seria de R$ 1,4 bilhão. Na ação, o procurador-geral do Estado ainda afirma que os estudos usados para a concessão conjunta estão defasados e foram feitos antes da conclusão do novo terminal de Vitória e apresentam falhas graves.

Assim, o edital de concessão, segundo o procurador, cita investimentos obrigatórios na ordem de R$ 100 milhões que já foram realizados e não precisariam ser feitos em Vitória, como a instalação de torres de iluminação para o pátio e de um sistema de controle e monitoramento dos auxílios visuais. O governo do Estado pede, caso não seja deferida a ação, que ocorra uma prova pericial a ser efetuada antes da data agendada para a apresentação de propostas dos interessados na concessão. O objetivo, segundo consta da ação, daria o direito ao Estado de comprovar erros existentes no processo licitatório.