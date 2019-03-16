Moradores da Piedade tiveram acesso a diversos serviços neste sábado (16) Crédito: Eduardo Dias

As notícias policiais fizeram o morro da Piedade, no Centro de Vitória, virar manchete por diversas vezes nos últimos meses. Inúmeras operações policiais aconteceram no local, mas muitos moradores reclamavam que se sentiam esquecidos em relação a prestação de outros públicos, como o recolhimento de lixo, limpeza das escadarias ou a circulação de agentes de saúde.

Your browser does not support the audio element. Ação integrada leva atividades sociais e culturais para a Piedade

Parte desse sentimento de abandono foi deixado de lado pelos moradores da região ao longo deste sábado (16), quando diversas ações de cidadania foram oferecidos no bairro. Em uma ação integrada dos poderes públicos estadual e da cidade de Vitória, os moradores tiveram acesso a serviços como a solicitação da Carteiras de Trabalho, Carteira de Identidade e orientação jurídica da Defensoria Pública. O evento foi batizado de ‘Viva, Piedade’.

Moradores da comunidade que estão desempregados também puderam se cadastrar Sistema Nacional de Empregos (Sine) e agora renovaram a esperança de conseguir um trabalho. Esse foi o caso da auxiliar de serviços gerais Carla Neves Conceição, de 40 anos. Ela está desempregada há três meses e busca recolocação no mercado.

"Eu vim procurar emprego, porque as coisas estão muito difíceis. Tenho dois filhos e preciso do emprego. Ter esse serviço me ajudou. Estou procurando emprego há três meses e acho que vou conseguir", disse a moradora.

Os moradores Carla Neves Conceição e Antônio Cesar Corrêa foram atendidos no Morro da Piedade Crédito: Eduardo Dias

O agente de segurança Antônio Cesar Corrêa aproveitou os serviços para solicitar uma nova Carteira de identidade. "Minha identidade estava bem velha. Estou tentando tirar essa documentação. Ter esse serviço aqui no bairro é muito importante para nós da comunidade, porque está ajudando muito o povo", opinou o morador.

Um dos principais pedidos dos moradores é para que a assistência prestada ao longo deste sábado seja recorrente e o sentimento de esquecimento não volte a fazer parte do cotidiano do morro. O secretário de Direitos Humanos de Vitória, Bruno Toledo, afirmou que as ações terão continuidade.

"É, sobretudo, importante garantir direitos. E é nesse aspecto que o "Viva, Piedade' quer demarcar esse novo momento com a comunidade. Nós estamos aqui e não vamos sair mais", disse o secretário.

Moradores da Piedade tiveram acesso a diversos serviços neste sábado (16) Crédito: Eduardo Dias