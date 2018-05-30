Ação da PRF e PM continua até normalização, diz superintendente

Paralisação de caminhoneiros no Trevo de Guarapari Crédito: Fernando Madeira

Após anunciar um operação conjunta ao longo de todo o trecho da Rodovia do Sol, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM) não encontraram impedimentos na ligação do litoral do Sul do Estado com a Grande Vitória. A chamada Operação Via Segura começou no início da tarde desta quarta-feira (30). Nenhum caminhão precisou ser escoltado ao longo da rodovia estadual e apenas viaturas da PM faziam patrulhamento no local.

Segundo o superintendente da PRF no Espírito Santo, Willys Lyra, o patrulhamento da Rodovia do Sol continua por conta da PM e a atenção da Polícia Rodoviária, a princípio, está voltada para as rodovias federais. No entanto, nada impede que as duas atuem juntas em caso de obstrução de vias ou de outros transtornos, segundo Lyra. “As ações são integradas. Se houver uma reação na Rodovia do Sol, tanto a PM quanto a PRF vão agir. No caso das rodovias federais, as duas forças também vão agir juntas.”

De acordo com o Tenente Coronel Pessanha, comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar de Guarapari, o fluxo de caminhões aumentou nos últimos dias na Rodovia do Sol. Em um ponto de paralisação localizado no trevo entre a rodovia e a BR 101, muitos caminhoneiros já haviam deixado o local na tarde desta quarta e a mobilização era pequena.

Segundo o Tenente Coronel Pessanha, a PM de Guarapari não precisou ser acionada para ocorrências como obstrução de vias ou escolta de caminhões na Rodovia do Sol. O foco no local continua sendo garantir a segurança, de acordo com o comandante. “Vamos, aos poucos, tentar voltar à normalidade do policiamento aqui em Guarapari. Mesmo assim, a nossa tropa está à disposição do comando da PM para atender qualquer outra região.”

No início da noite desta quarta-feira, os caminhoneiros começaram a se desmobilizar e encerrar as paralisações nas rodovias do Espírito Santo. De acordo com o superintende da PRF, Willys Lyra, a Operação Vias Seguras vai prosseguir até que a situação seja completamente normalizada no Estado.