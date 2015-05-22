O brasileiro vai ter de trabalhar até o dia 31 de maio somente para pagar os impostos exigidos pelos governos federal, estadual e municipal. Cerca de 40% do rendimento bruto anual do trabalhador será para pagamentos de impostos. Para conscientizar a população sobre a grande carga tributária no Brasil, uma loja-conceito foi montada no Shopping Vitória.Neste estabelecimento, os consumidores podem comparar os preços de diversos produtos com e sem os impostos. Uma bermuda masculina, por exemplo, custaria R$ 90,94 se não existisse a carga tributária, entretanto, o preço real da bermuda é R$ 139,90.

Your browser does not support the audio element. Ação contra impostos altos revela os reais preços de diferentes produtos aos consumidores

Um pacote de arroz de 2kg custa R$ 4,20 com impostos e R$ 3,48 sem. Um micro-ondas de 30 litros poderia custar R$ 122,59 se não fosse os impostos, entretanto, ele custa R$ 299. Um videogame no valor de R$ 1.190 poderia custar R$ 333,20 se não fosse os tributos.

Quem for ao local nesta sexta-feira (22), poderá comparar como os impostos influenciam nos seus rendimentos, consumo e patrimônio. A ação é realizada pela CDL Jovem Vitória e faz parte do Dia da Liberdade de Impostos. O evento é realizado de forma simultânea em outros 14 estados.

Recolhimento de impostos

O presidente da CDL Jovem Vitória, Bruno Mazzei, explica que é importante o papel do poder público no recolhimento de impostos, entretanto, é necessário que esse recolhimento se reverta, efetivamente, em benefícios e serviços básicos prestados à população, o que na opinião de Mazzei não acontece.

“Não somos contra o imposto, mas somos contra qualquer tipo de aumento, acho que deveria diminuir um pouco e os recursos devem ser melhor aplicados. Hoje não temos segurança de qualidade, educação de qualidade e saúde de qualidade, que são os itens básicos”, afirmou à Rádio CBN.

O estudante Ricardo Frizera, 19 anos, conta que é assustador olhar para uma televisão que custa R$ 2 mil e constatar que ela poderia custar R$ 1.200 sem a carga tributária. O jovem reclama que também não vê retorno dos impostos pagos.

“Tá nítido que muito do que é recolhido não é para oferecer serviços para a população, mas para fornecer a estrutura para a máquina do governo. O governo usa o nosso dinheiro para se manter enquanto estrutura”, reclamou.