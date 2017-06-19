Moradores reclamam da falta de manutenção das academias em Vila Velha Crédito: Marcelo Prest

Aparelhos enferrujados e quebrados. Moradores de Vila Velha reclamam da falta de manutenção das academias populares mantidas pela Prefeitura.

Your browser does not support the audio element. Academias populares estão abandonadas em Vila Velha

Os principais alvos de reclamação são as unidades da Praia da Costa e da Orla de Itaparica. Essa segunda foi inaugurada há menos de dois anos. Uma situação que causa indignação dos usuários.

Na orla de Itaparica, a professora Marisa Salazar está sempre na academia, mas faz os exercícios com muito cuidado por causa dos defeitos nos aparelhos.

"Enferrujados, quebrados, faltando peças. Vai ter que fazer uma manutenção e também uma fixação porque alguns aparelhos estão balançando no chão".

A falta de conservação assusta também os turistas. A aposentada Francisca Miranda, de Brasília, ficou impressionada quando descobriu que a academia em Itaparica não tem nem dois anos."Vi ali a placa. É de 2015, dois anos assim, já está muito acabado a parte de metal. Precisa uma atenção especial. A gente paga tanto imposto".

A doméstica Odete Dutra, que frequenta o espaço em Itaparica todos os dias, lamenta a situação encontrada na academia. "Está acabando, cada dia ficando pior. É triste".

Odete frequenta Academia Popular de Vila Velha no bairro da Paria de Itaparica Crédito: Marcelo Prest

Na Praia da Costa, um grupo de amigos chegou a trocar peças dos aparelhos que estavam com defeito por conta própria. A moradora Maria Neuma alerta que os idosos são maioria entre os frequentadores e que eles podem se machucar com a ferrugem e as peças quebradas.

"Porque é perigoso. A maioria é idoso. E com a ferrugem, correm risco de se machucar", diz.

O aposentado Pedro Geraldo Moreira diz que a Prefeitura não faz nada pela manutenção das academias. "A condição é péssima. Às vezes a gente mesmo precisa endireitar um aparelho quebrado. O poder público não ajuda em nada",

A Prefeitura Municipal de Vila Velha informou por meio da secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (SEMCEL) que devido à proximidade da orla e à ação da maresia, a manutenção dos aparelhos das academias de Vila Velha exige atenção permanente. A Prefeitura disse que acabou de firmar uma licitação para a manutenção das academias e a próxima a ser reformada será a academia da Praia da Costa. A academia que será atendida em seguida será a de Itaparica.

Nota da Prefeitura