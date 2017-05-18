Abuso sexual contra crianças e adolescentes cresce 20% em um ano

Os inquéritos relacionados à abuso sexual de crianças e adolescentes cresceram cerca de 20% na Grande Vitória no ano passado. Os dados são da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Os dados de 2017 devem ser fechados apenas em junho, mas até abril houve 21 prisões de pedófilos. De acordo com a DPCA acontecem, em média, sete casos por dia de abuso ou exploração sexual.

Your browser does not support the audio element. Abuso sexual contra crianças e adolescentes cresce em um ano 20 por cento

Em 2015 foram registrados 840 inquéritos, sendo que no ano seguinte outros 1.050 crimes ocorreram. Nesta quinta-feira (18) é comemorado em todo o Brasil o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual, data que homenageia também Araceli Crespo, assassinada de forma brutal em 1973, ainda criança, após um estupro. Até hoje ninguém foi punido efetivamente.

Para o titular da DPC, delegado Lorenzo Pazolini, o número de inquéritos aumentou, mas há uma maior resolução dos casos. “Casos em que antes não chegamos à autoria hoje são levados à Justiça. A grande diferença é o engajamento da sociedade. Pais estão mais atentos e, sobretudo, educando e orientando os filhos”, ressalta.

O delegado explica que há distinções: abuso sexual é qualquer ato sexual com adolescentes e crianças com 14 anos ou menos e ato sexual mediante violência ou ameaça com adolescentes entre 14 e 17 anos. A exploração sexual, no entanto, é caracterizada pela vantagem, econômica ou não, de abusos sexuais, como a prostituição infantil. Foram cerca de 15 casos do tipo na na Grande Vitória no ano passado, segundo a DPCA.