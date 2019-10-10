Trabalho da pericia em acidente com bobina em Vila Velha Crédito: Elis Carvalho

Your browser does not support the audio element. Absurdo, diz delegado sobre acidente que matou professor em Vila Velha

De acordo com o delegado, após prestar três horas de depoimento, Gilson Antonio Pena, 50 anos, disse que era apenas o motorista da carreta, contratado pela empresa RR Transportes e Locação, de Vila Velha. O motorista alegou que a responsabilidade pelo carregamento da bobina era da empresa Prysmian.

O delegado informou que a empresa responsável pelo serviço ainda não procurou a polícia. “O motorista parou, tentou dar o máximo de apoio possível e não tentou fugir. Por causa disso não foi feito o flagrante. Ele estava bastante abatido, disse que nunca sofreu nenhum acidente, muito mais dessa magnitude”, explicou.

A ocorrência será encaminhada para a Divisão Especializada de Delitos de Trânsito. Alexandre explicou que, a partir de agora, o delegado responsável pelo caso terá 30 dias para finalizar o inquérito.

Acho (o acidente) um absurdo, chega a ser realmente criminoso. Tem que ser averiguado e a polícia tem que dar uma resposta o mais rápido possível para que os responsáveis sejam punidos. Todos os envolvidos deverão ser intimados pela Delitos Alexandre Campos, delegado da Polícia Civil

De acordo com a Polícia Civil, o motorista fez o teste do bafômetro e o resultado apontou que ele não estava embriagado, com a carteira de habilitação regular e, no momento do acidente, conduzia o veículo em velocidade compatível com a via.

O QUE DIZ A EMPRESA DAS BOBINAS

O Grupo Prysmian, responsável pela carga de bobinas transportada pela carreta envolvida no acidente, se manifestou por meio de nota e limitou-se a informar que "está colaborando com os órgãos públicos no trabalho de apuração do acidente".

IRREGULARIDADES