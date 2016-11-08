Abstenções caem quase pela metade em municípios com biometria

O número de abstenções - quando os eleitores não compareceram para votar - caiu quase pela metade nas eleições de 2016 em municípios que tiveram recadastramento biométrico obrigatório. Em Vitória o percentual foi de 19,34% em 2012, passando para 10,76%. O diferencial passa de 20 mil eleitores no município.

Ao todo 33 municípios usaram a biometria nas eleições municipais deste ano no Estado. De acordo com o secretário de tecnologia da informação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), Danilo Marchiori, o dado reflete no número de eleitores que não fazem o recadastramento de forma espontânea. Com o processo em Vitória, por exemplo, o município perdeu também mais de 20 mil eleitores. “Uma boa parcela do eleitorado é cancelada na revisão. Então essas pessoas que não iam votar porque não votam no município ou não tem mais um vínculo, são eliminadas e com isso o índice de abstenção diminui”, acrescenta.

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O secretário explica que muitas pessoas ficam vários anos apenas justificando o voto, mas quando acontece o recadastramento biométrico é obrigatório a ida ao cartório em um prazo estabelecido para que o título eleitoral não seja cancelado.

Revisão em Vila Velha

De acordo com Marchiori, o próximo município da Grande Vitória a receber o recadastramento biométrico obrigatório é Vila Velha, já no próximo ano. Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Estado, também está entre as prioridades, já que o município possui um número aproximado de eleitores comparado com o de habitantes. “O município deve passar por esse processo por essa razão e vamos aproveitar para coletar todos os dados biométricos e assegurar que as pessoas estão sendo identificadas e votando corretamente”, disse.