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Abril começa com série de novidades na programação da CBN

O repórter Leopoldo Rosa conta os bastidores dessas novidades

Publicado em 31 de Março de 2017 às 10:26

Publicado em 

31 mar 2017 às 10:26
O Jornal da CBN e o Repórter CBN vão ganhar novas trilhas. De tarde, vem aí um novo programa e novos quadros. O Jornal 1ª Edição CBN trouxe de volta o Debate CBN. Quadro de entrevistas, ancorado por Milton Jung, com opiniões diferentes sobre um único tema. 
O programa Estúdio CBN estreia na grade a partir de 17 de abril com Tatiana Vasconcelos. A jornalista está de volta à CBN e será a apresentadora do novo programa, cuja bancada também terá a presença de Fernando Andrade. 
Confira os bastidores de todas as novidades que farão sucesso no seu rádio com o repórter Leopoldo Rosa.
Abril começa com serie de novidades na programação da CBN
Ouça e baixe a nova trilha do Jornal da CBN:
TRILHA Jornal da CBN - NOVA
Ouça e baixe a nova trilha do WhatsApp:
TRILHA do WhatsApp
Ouça e baixe o novo top de 5 segundos:
TOP de 5 segundos
Ouça e baixe a nova trilha do Repórter CBN:
REPORTER CBN

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