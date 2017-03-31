Abril começa com série de novidades na programação da CBN

O Jornal da CBN e o Repórter CBN vão ganhar novas trilhas. De tarde, vem aí um novo programa e novos quadros. O Jornal 1ª Edição CBN trouxe de volta o Debate CBN. Quadro de entrevistas, ancorado por Milton Jung, com opiniões diferentes sobre um único tema.
O programa Estúdio CBN estreia na grade a partir de 17 de abril com Tatiana Vasconcelos. A jornalista está de volta à CBN e será a apresentadora do novo programa, cuja bancada também terá a presença de Fernando Andrade.
Confira os bastidores de todas as novidades que farão sucesso no seu rádio com o repórter Leopoldo Rosa.
Abril começa com serie de novidades na programação da CBN
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