Centro Pop, em Vitória Crédito: André Sobral/PMV

A chegada do inverno diminui as temperaturas e aumenta a dificuldade que a população em situação de rua têm para se aquecer. Durantes as noites muito se resguardam embaixo de marquises, usam lençóis e até pedaços de papelão para se proteger do frio. Algumas prefeituras afirmam que o período também é marcado por um aumento da demanda nos abrigos públicos.

Your browser does not support the audio element. Abrigos recebem mais moradores em situação de rua durante o inverno

Na Serra, por exemplo, as 60 vagas oferecidas diariamente em abrigos da região são preenchidas por pessoas em busca de assistência social. Cariacica oferece 40 vagas, Vila Velha oferece 70 e Vitória tem 210 vagas em abrigos para pessoas em situação de rua.

Fernanda Dias, que é secretária de assistência social na Serra, afirmou que, apesar de estarem com lotação máxima nos últimos dias, os abrigos da cidade são suficientes para atender a demanda. Atualmente, a Serra tem uma média de 150 pessoas em situação de rua, mas a representante da prefeitura destaca que nem todos procuram abrigos.

“Toda demanda que tem chegado pra gente, a gente tem conseguido encaminhar e capilarizar no nosso serviço. Hoje não existe uma demanda real para a abertura de um novo abrigo”, avaliou a representante da prefeitura.

Em Cariacica o abrigo que funciona 24 horas por dia está com 20 das 40 vagas disponíveis ocupadas. A prefeitura tem duas equipes de assistência social para fazer abordagens e acolhimentos diários às pessoas em situação de rua. A secretária de assistência social, Solismara de Oliveira, destacou alguns dos serviços oferecidos nos abrigos.

“A gente tem lá alimentação, higienização e pernoite no abrigo. Até agora não ultrapassamos o número de vagas que colocamos à disposição”, disse a secretária de assistência social de Cariacica.

A prefeitura de Vila Velha afirmou que tem 70 vagas disponíveis em dois abrigos, onde oferece serviços de alimentação, atendimento psicológico, assistência jurídica e até passagens rodoviárias ou áreas para seu estado ou município de origem das pessoas em situação de rua. Algumas pessoas também são encaminhadas para a retirada de documentos e ao Centro de Atendimento para Dependentes de Álcool e Drogas da Secretaria Municipal de Saúde.