Abordagens de restaurantes afastam turistas da Ilha das Caieiras Crédito: Arquivo - Fábio Vicentini - GZ

A abordagem de funcionários de restaurantes da Ilha das Caieiras tem afastado turistas e consumidores dos estabelecimentos da região, considerada como um dos pontos turísticos mais importantes de Vitória.

Já na rodovia Serafim Derenzi, o cliente se depara com os funcionários tentando convencê-lo a ir nos restaurantes.

A confeiteira Cleia Simões se sente incomodada com a insistência nas abordagens e comenta que isso é uma falta de respeito com os clientes.

“Acho uma falta de respeito dos comerciantes. Abordando os clientes na rua de uma forma que às vezes você pensa até que é um assalto. Em moto, bicicleta. Atê ônibus você vê eles abordando”, criticou.

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A situação é tão constrangedora que até os moradores se sentem envergonhados com a postura dos representantes dos estabelecimentos no bairro. O presidente da Associação de Pescadores da Ilha das Caieiras Celso Henrique Luchine diz que muitas pessoas tem deixado de frequentar a região devido ao comportamento dos comerciantes.

“O cliente hoje perdeu o seu direito de escolha, seu livre arbítrio de escolher o lugar onde ele quer ir, onde ele quer ir se alimentar. Fica acuado porque chegam três, quatro pessoas”, disse ele.

O gerente de restaurante Carlos Alexandre Silva de Jesus se defende. Ele até concorda que esse modo de se aproximar dos clientes perturba os frequentadores, mas diz que tem que agir assim porque outros restaurantes fazem isso.

“Hoje em dia, está difícil trabalhar na Ilha. Eu não concordo muito, mas pela situação que a gente está vivendo na Ilha das Caieiras não tem jeito. Não gosto , mas eu tenho que abordar porque todos os restaurantes abordam”

A preocupação com a queda de turistas no bairro chegou à Prefeitura de Vitória, que se reuniu com proprietários de restaurantes da Ilha das Caieiras. Seis dos dez comerciantes participaram do encontro e concordaram que a abordagem precisa ser feita de forma menos intensa.

Segundo o secretário de Turismo, Trabalho e Renda, Leonardo Khrolling, uma nova reunião foi marcada para a próxima terça-feira para que os donos de restaurantes assinem entre eles um acordo para abordar os clientes de uma maneira mais educada.

“Foram convidados para uma nova reunião na terça-feira às 16h onde a gente quer bater o martelo e assinar um termo de compromisso para que isso não se repita e a Ilha volte a ter a tranquilidade que sempre teve”