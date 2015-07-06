O trabalhador que nasceu entre os meses de janeiro e junho vai enfrentar mudanças no recebimento do abono salarial. Quem nasceu durante esse período receberá o benefício somente entre janeiro a março de 2016 e não mais até outubro desse ano, como previa o calendário original. O abono é uma espécie de 14º salário pago a quem recebe até dois salários-mínimos por mês. A estimativa é que com o novo cronograma de pagamento o governo federal economize, ao menos, R$ 9 bilhões.

Já quem nasceu entre os meses de julho e dezembro começa a receber a partir de agora. O pagamento é feito no mês em que o trabalhador nasceu. A medida faz parte do ajuste fiscal promovido pelo governo federal. Ela foi tomada para reduzir os gastos deste ano. As mudanças foram aprovadas na última quinta-feira (02), pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Condefat).

Your browser does not support the audio element. Abono salarial adiado: pagamento de quem ficou para 2016 vai contar com reajuste

Mais de 23 milhões de trabalhadores têm direito ao benefício em todo país. O custo ao governo é de R$ 18 bilhões. Com o adiamento no pagamento da metade dos benefícios do abono salarial, R$ 8 bilhões ficam para o ano que vem. O número de benefícios adiados no Espírito Santo não foi confirmado.

De acordo com o superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego no Espírito Santo, Alessandro Comper, quem ficar para o cronograma de 2016 receberá o pagamento com reajuste.

"Vale observar que quem for receber o abono no próximo ano (2016), vai ter a vantagem de receber o novo mínimo a ser aprovado no início do ano que vem", disse à Rádio CBN Vitória.

Nos últimos 12 anos, mais pessoas ingressaram no mercado de trabalho, saltando de 23 milhões para 42 milhões de trabalhadores formais, o que passou a exigir um aumento progressivo e concentrado do desembolso do FAT para atender ao benefício.

O abono salarial é uma espécie de 14º salário para uma faixa específica de trabalhadores. O benefício equivale a um salário mínimo e é pago anualmente aos trabalhadores que recebem remuneração mensal de até dois salários mínimos. A base de cálculo é feita com o salário recebido no ano anterior. Ou seja, em 2015 será beneficiado quem recebeu até R$ 1.448 mensais. Mas, o valor do abono a ser recebido é equivalente ao valor vigente do salário mínimo, que é R$ 788. Atualmente o dinheiro é pago a quem tenha exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias consecutivos ou não, durante o ano. Segundo Alessandro Comper, não haverá prejuízos para o trabalhador.

"O direito ao abono está assegurado. O trabalhador vai receber esse valor, ele tem o direito. O que foi feito é uma readequação do calendário para que o Fundo parasse de sofrer a pressão de ter que pagar dentro de dois e três meses o que poderia ser pago dentro de 12 meses. Esse pagamento concentrado passou a ser feito a partir dos anos 90. Agora está sendo feito uma adequação, de acordo com a data de aniversário do trabalhador esse pagamento vai ser previsto e pago", esclareceu.

Cronograma

Por enquanto, a ampliação do prazo de pagamento só vale para os benefícios de 2015. O cronograma pode ser conferido no site do Governo Federal ( www.brasil.gov.br ). O calendário de pagamento do abono salarial de 2016 só será discutido pelo Codefat na reunião do próximo ano.