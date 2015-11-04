Abono de funcionários da Câmara de Vitória só poderá ser gasto com alimentação, diz presidente

O pagamento do abono natalino à servidores e comissionados da Câmara de Vereadores de Vitória continua gerando insatisfação nos servidores da Prefeitura de Vitória. O sindicato que representa a categoria, Sindsmuvi, promete um protesto nesta quinta-feira (5) em frente à sede da Prefeitura de Vitória e da sede do Legislativo Municipal. O motivo é que os servidores do Executivo não vão receber o benefício e alegam "tratamento diferenciado entre eles e os funcionários da Casa de Leis, que são em sua maioria comissionados".

Apesar do cenário de embate entre servidores dos poderes, o presidente da Câmara, Namy Chequer (PCdoB), garante que o abono de R$ 1.100 será pago aos funcionários da Casa, que somam 390 pessoas, dos quais 350 são cargo comissionado, totalizando um investimento de R$ 429 mil.

"O abono é para dezembro e é um abono alimentação, tecnicamente falando, que foi resultado de uma economia muito grande que nós fizemos na Câmara durante o ano de 2015. Ele é resultado disso e da vontade da maioria dos vereadores. Não tem nada a ver com a prefeitura. O prefeito não teceu até agora nenhum comentário, nem contra, nem a favor. Ele entende que a Câmara tem autonomia de gestão", disse à Rádio CBN Vitória.

Alimentação

Namy afirmou que os gastos do abono só poderão ser realizados em padaria e supermercados, por meio do cartão alimentação. Ainda segundo o presidente, durante este ano foram reduzidos custos em pelo menos 16 contratos da Câmara, como conservação e limpeza, vigilância, call center, correios, além de material de escritório, papelaria, consumo de água e energia. Com isso, o Legislativo conseguiu devolver cerca de R$ 3,517 milhões ao Executivo Municipal, referente ao orçamento de 2014. Além disso, está previsto que mais R$ 201 mil sejam devolvidos nos próximos dias.

Durante a votação do projeto de abono, realizada no último dia 27, dos 15 vereadores, 11 foram favoráveis. O presidente da Casa apontou que o movimento do Sindismuvi é isolado e não representa todos os servidores municipais.

"Nunca vi trabalhador reclamando que outro trabalhador obteve uma vantagem salarial. Nunca vi na história do movimento sindical brasileiro nenhum movimento que se pautou pela retirada de vantagem que uma categoria obteve primeiro ou obteve circunstancialmente. Eu acho exagero um sindicalista se dispor à vir a Câmara para retirar o abono alimentação dos servidores co-irmãos. Eu ando na Prefeitura e não vi nenhuma manifestação de funcionário reclamando que a Câmara obteve essa bonificação", disse.