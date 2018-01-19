ABNT diz que "roletões" dos ônibus da Grande Vitória são irregulares

Protótipo de catraca alta foi aprovado pela Ceturb Crédito: Marcelo Prest - GZ

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) não aprovou o uso dos "roletões" nos ônibus da Grande Vitória. De acordo com o órgão, as roletas mais altas do Transcol e também dos ônibus municipais de Vitória, estão fora do padrão de segurança e geram riscos aos passageiros.

Your browser does not support the audio element. ABNT diz que ENTITY_apos_ENTITYroletõesENTITY_apos_ENTITY dos ônibus da Grande Vitória são irregulares

As críticas às roletas foram feitas por Eduardo Belopede, que é coordenador da comissão de estudo para a fabricação de veículos acessíveis. De acordo com o representante da ABNT, as roletas dos ônibus não podem ter mais de 1,05m. As empresas que não retirarem as catracas acima da altura permitida podem levar multas do Inmetro.

“A Ceturb, como gestora do sistema Transcol, tem que determinar a retirada das catracas. Se isso não for feito, a segunda opção é realizar uma denúncia na ouvidoria do Inmetro, para que o Ipem faça uma inspeção e, se for o caso, multar (as empresas)”, avaliou o representante da ABNT.

O uso de roletas mais altas nos ônibus da Grande Vitória começou no ano passado, para que o número de pessoas que pulam as catracas sem pagar passagem diminuísse. A situação é ainda pior nos ônibus municipais da Capital, onde a roleta mais alta bloqueia uma das saídas de emergência do teto de 75 coletivos.

Em caso de acidentes, os ocupantes do ônibus teriam uma opção a menos na hora de sair do veículo. Uma situação que preocupa o passageiro Ronaldo Duarte.

"Se o ônibus tombar, uma das únicas opções é sair pela saída de emergência do teto. Ficar com uma saída de emergência a menos pode prejudicar a vida dos passageiros", reclamou.

A Setpes, empresa que gerencia os ônibus municipais de Vitória, informou que está apurando as informações das possíveis irregularidades. A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura da Prefeitura de Vitória informou que já tinha ciência do caso e acionou a Setpes.

Por nota, a Ceturb informou que está elaborando um documento para apresentar ao INMETRO e a ABNT, com o parecer de um responsável técnico. O objetivo é comprovar a eficácia das novas roletas. Segundo o órgão, desde novembro de 2017, quando iniciou a implantação das roletas mais altas, houve uma diminuição de cerca de 80% do número de pessoas que não pagam passagem.