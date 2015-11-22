Abastecimento de água é suspenso em Regência e fornecimento é feito com carros-pipa

Moradores de Regência, em Linhares, se reuniram neste domingo (22) para acompanhar a passagem da lama de rejeitos de minério pela Foz do Rio Doce. Os resíduos vindos de Mariana, Minas Gerais, onde a barragem da Samarco se rompeu, encontraram o mar do litoral capixaba no final da tarde de sábado (21).

No distrito, famoso pela reserva biológica, o Projeto Tamar e a área de surf, muitos não acreditavam no que viam. O funcionário público José Maciel dos Santos, 47 anos, lamentou a situação. "É bastante preocupante, a gente não sabe o que vai acontecer. Esperamos que as autoridades tomem as providências para não atingir a desova das tartarugas. Estamos vendo muitos peixes morrendo ao longo do rio. Nossa expectativa é que isso não aconteça por aqui", afirmou.

Your browser does not support the audio element. Abastecimento de água é suspenso em Regência e fornecimento com carros-pipa

A chegada da lama ligou o alerta do Projeto Tamar, que está monitorando a situação. Desde junho, quando a chamada "boca do Rio Doce" fechou, os ninhos das tartarugas marinhas já vinham sendo remanejados pelo projeto. Mas, com o novo panorama os ninhos estão sendo levados para áreas ainda mais distantes.

A preocupação maior é com os filhotes, geralmente liberados na beira do mar em Regência. A previsão é que no período de nascimento das tartarugas, que se aproxima, essa liberação aconteça numa parte mais funda do mar, segundo a bióloga do projeto, Jordana Borini Freire, 26 anos.

"Não sabemos o que esperar das fêmeas ainda. Se o comportamento delas irá mudar. Ainda é cedo para dizer, vamos ter que viver um dia de cada vez para avaliar. Mas, provavelmente, não vamos poder liberar os filhotes aqui em frente", explicou.