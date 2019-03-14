Moradores reclamam de abandono em quiosques de Jardim Camburi Crédito: Caíque Verli

Um problema que se arrasta há anos, o abandono de quiosques na Praia de Camburi, em Vitória, localizados entre o cruzamento da avenida Adalberto Simão Nader e o final de Jardim Camburi, incomoda cada vez mais moradores do bairro e frequentadores da orla.

Dos sete quiosques localizados em Jardim Camburi, quatro estão em funcionamento e três estão desocupados. Nos quiosques sem uso, há muito lixo e, segundo os moradores, os espaços são usados por moradores em situação de rua e por usuários de droga. Um dos quiosques desocupados chegou a pegar fogo em setembro de 2018.

Your browser does not support the audio element. Abandono de quiosques em Jardim Camburi atrai usuários de drogas

O presidente da Associação de Moradores de Jardim Camburi, Enock Sampaio, afirma que os frequentadores temem passar pelo trecho. "Estão abandonados há muito tempo, deteriorando, se acabando, ferrugem, tudo podre. As pessoas que passam por aqui caminhando sentem insegurança", relata.

O técnico de elétrica, Cássio Henrique, morador de Jardim Camburi, contou que o medo provocado pelo abandono dos quiosques já mudou a rotina dele: "No horário da noite, depois das 20h, eu particularmente evito fazer caminhada. Procuro fazer mais cedo".

A aposentada Marci Maia também não frequenta a orla durante a noite."Tenho medo de ser assaltada. Esse abandono acaba gerando uma sensação de insegurança", disse.

Assim como os quiosques de Jardim da Penha e Mata da Praia, a empresa Ecos Eventos assumiu a administração das sete unidades em Jardim Camburi.