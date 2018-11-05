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TRAGÉDIA NO RIO DOCE

A vida dos atingidos, três anos após rompimento da barragem

Vítimas esperam por respostas por parte do poder público e da empresa responsável pelo desastre. Pescadores que antes dependiam do Rio Doce, agora estão em depressão e viciados em álcool

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 10:07

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

05 nov 2018 às 10:07
No dia 5 de novembro de 2015, o distrito de Bento Rodrigues, em Minas Gerais, e o Rio Doce foram cenário principal do maior desastre ambiental da história do Brasil, quando a barragem de Fundão, da mineradora Samarco, se rompeu, provocando o vazamento de 62 milhões de metros cúbicos de lama de rejeitos de minério. A tragédia resultou na morte de 19 pessoas e um rastro de destruição. O vazamento, considerado o maior de todos os tempos em volume de material despejado por barragens de rejeitos de mineração, provocou também a poluição do Rio Doce e danos ambientais que se estenderam pelo Espírito Santo e Bahia.
Três após a tragédia, os atingidos esperam por respostas por parte do poder público e da empresa responsável pelo desastre. Pescadores que antes dependiam do Rio Doce, agora estão em depressão e viciados em álcool. Os relatos você confere agora na reportagem especial de Raquel Lopes e Caíque Verli.
 
ESPECIAL - CAÍQUE VERLI E RAQUEL LOPES - LAMA RIO DOCE - 7.05s - 05-11-18

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