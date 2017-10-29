A uma semana para a prova do Enem, a dica é relaxar

A uma semana da primeira rodada de provas do Enem, a recomendação é relaxar. Especialistas ouvidos pela reportagem da Rádio CBN apontam que intensificar os estudos às vésperas do exame não vai ajudar muita coisa.

Pela primeira vez, o Enem será realizado em dois domingos consecutivos: 5 e 12 de novembro. O Espírito Santo teve mais de 137 mil inscritos: 58% são mulheres e 42% são homens. O estado teve nove solicitações aprovadas para usar o nome social na prova, duas na capital.

Para a pedagoga e doutora em educação Carly Cruz, os esforços nesses últimos dias devem estar concentrados apenas em revisar o material já estudado, sem desespero.

"Essa semana, realmente, não adianta. Cérebro funciona, mas não é uma caixa de mágica, em que você clica o dedo e acontece, O que ele tem que fazer agora é relaxar, continuar fazendo as revisões. O que ele tinha de aprender, de reter, ele já fez. Esta última semana não é o momento propício para cérebro nenhum começar a aprender, memorizar", alerta.

O diretor de pré-vestibular James Scandian recomenda que o candidato tenha uma rotina saudável nesta última semana.

"A gente aconselha que o aluno durma cedo todos os dias e não só na véspera. Escolha um horário do dia nesses cinco dias que faltam para fazer uma atividade aeróbica porque essa oxigenação em todos os tecidos corporais, inclusive no cérebro, vai ajudar na hora da prova", pontua.