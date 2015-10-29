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A dica é não usar o crédito, diz especialista sobre juros do cheque especial e cartão

Com as taxas exorbitantes, especialista alerta: é hora de procurar alternativas mais em conta

Publicado em 29 de Outubro de 2015 às 16:47

Publicado em 

29 out 2015 às 16:47
Os juros médios cobrados pelos bancos nas operações com cheque especial atingiram, em setembro, o maior patamar em 20 anos, chegando a 263,7% ao ano. Já a taxa média cobrada no cartão de crédito rotativo foram além: superaram a marca dos 410% ao ano, segundo dados do Banco Central. Com as taxas exorbitantes, especialista alerta: é hora de procurar alternativas mais em conta.
É o que aponta Fernando Galdi, doutor em Contabilidade e especialista em Investimentos. "São juros exorbitantes. É praticamente impossível uma pessoa conseguir pagar, se ela deixar esses juros se acumularem por muito tempo. A dica é não usar o crédito. Se for usar, pagar a fatura total no dia do vencimento, não faz o pagamento mínimo. Porque o juros é absurdo", disse.
Em conta simples, conseguimos elucidar o real significado de uma taxa de juros que supera os 410% ao ano: se você, por exemplo, tomar um crédito de R$ 1 mil, você terá que devolver após um ano, R$ 5 mil. Ou seja, cinco vezes. Ou ainda, são R$ 4 mil somente de juros, como aponta Galdi. "Então, é muita coisa. É muito difícil um trabalhador conseguir arcar com um juros desse tamanho", apontou.
Vários são os fatores que contribuem para a alta dos juros do cheque especial e do cartão de crédito. Entre eles, a instabilidade econômica que o país vive e a alta da inflação, ocasionados pelo descontrole das contas públicas, que levaram o Banco Central a decidir pelo aumento dos juros, segundo Galdi.
"Tem a questão dos impostos do setor bancário, que são muito altos também. O governo aumentou ainda mais e é evidente que as instituições passam isso para as taxas de juros. Além disso, tem a inadimplência, que faz com que os bancos coloquem isso na conta. Além da taxa de lucro. São fatores que levam as taxas brasileiras serem bem mais altas se comparadas a qualquer outro país", explicou.
Galdi indica ainda que, quem precisa de dinheiro para efetuar pagamentos ou compras, a melhor pedida é tentar crédito junto ao banco. Isso porque, embora ainda alto, o crédito pessoal está com juros girando em torno dos 118% ao ano, quatro vezes menor do que as taxas do cartão de crédito. Ainda mais em conta, mesmo assim alto, é o consignado que gira em torno de 28% ao ano.
Atualmente, a inflação gira na casa dos 10% ao ano. Para o ano que vem, a estimativa é que a inflação gire em torno de 6,5% ao ano. Fernando Galdi analisou que o perigo de inflação alta não passou. Ainda pior, está se mantendo alta e com mais resistência do que se imaginou no início do ano. Os motivos: novamente a instabilidade econômica, que gerou aumento da taxa de câmbio, refletindo em preços mais altos no mercado interno. Isso porque os produtos importados ficam mais caros e tornam os produtos internos mais competitivos, tornando-o mais caro no mercado brasileiro.

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