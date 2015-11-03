A cada uma hora e meia um veículo é furtado ou roubado no Espírito Santo

A cada uma hora e meia um carro é roubado ou furtado no Espírito Santo. De janeiro a setembro deste ano, foram registradas 4.925 ocorrências desta natureza. No entanto, o percentual de recuperação dos veículos ficou em torno de 70%. O levantamento é da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Furtos e Roubos, Tarcísio Ottoni, enquanto a frota de veículos aumenta, esses delitos vêm caindo no estado desde 2012. “Atribuímos essa queda a uma ação conjunta entre Policia Civil e Militar, as guardas municipais, as câmeras de videomonitoramento e aos aplicativos que ajudam o cidadão a analisar se o carro é roubado ou não pela placa”, destacou o titular.

Your browser does not support the audio element. A cada uma hora e meia um veículo é furtado ou roubado no ES

Quando comparado com o mesmo período do ano passado, que foram registradas 5.427 ocorrências, o número representa uma queda de aproximadamente 10%.

Neste ano foram recuperados 3.057 veículos, número menor que o ano passado, quando a polícia recuperou 3.648 automóveis. A maioria dos veículos são encontrados dentro do território capixaba ou nos estados vizinhos. A polícia chega aos carros por meio de denúncias, em alguns casos, eles são abandonados.

O delegado destacou que os delitos são cometidos com várias finalidades, entre eles uso dos veículos para passeios no fim de semana, desmanche, uso para cometer crimes e até mesmo clonagens de placas.