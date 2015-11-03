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Furto e roubo de veículos

A cada uma hora e meia um veículo é furtado ou roubado no Espírito Santo

O levantamento é da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos do Estado

Publicado em 03 de Novembro de 2015 às 15:29

Publicado em 

03 nov 2015 às 15:29
A cada uma hora e meia um carro é roubado ou furtado no Espírito Santo. De janeiro a setembro deste ano, foram registradas 4.925 ocorrências desta natureza. No entanto, o percentual de recuperação dos veículos ficou em torno de 70%. O levantamento é da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos.
Segundo o delegado titular da Delegacia de Furtos e Roubos, Tarcísio Ottoni, enquanto a frota de veículos aumenta,  esses delitos vêm caindo no estado desde 2012. “Atribuímos essa queda a uma ação conjunta entre Policia Civil e Militar, as guardas municipais, as câmeras de videomonitoramento e aos aplicativos que ajudam o cidadão a analisar se o carro é roubado ou não pela placa”, destacou o titular. 
A cada uma hora e meia um veículo é furtado ou roubado no ES
Quando comparado com o mesmo período do ano passado, que foram registradas 5.427 ocorrências, o número representa uma queda de aproximadamente 10%.
Neste ano foram recuperados 3.057 veículos, número menor que o ano passado, quando a polícia recuperou 3.648 automóveis. A maioria dos veículos são encontrados dentro do território capixaba ou nos estados vizinhos. A polícia chega aos carros por meio de denúncias, em alguns casos, eles são abandonados.
O delegado destacou que os delitos são cometidos com várias finalidades, entre eles uso dos veículos para passeios no fim de semana, desmanche, uso para cometer crimes e até mesmo clonagens de placas.
No mês de setembro, as cidades com maior incidência dessas ocorrências foram Vila Velha, com 108; Serra com 79; Cariacica 74 e Vitória com 65 registros.

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