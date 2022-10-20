A Arte de Somar... aprendizado, diminuir as dúvidas, multiplicar conhecimento e dividir experiências!

Projeto Arte do Somar, do Sicoob ES, em Castelo Crédito: Pedagogo e Arteterapeuta Diuliard Costa / Arquivo Pessoal

Juliana Moreira, de 14 anos, de São Roque do Canaã, e Micael Dettman, de 15, de Santa Maria de Jetibá, falam com certa timidez, mas com segurança sobre Educação Financeira, porque aprenderam cedo a responsabilidade de cuidar do dinheiro. Poupar e economizar passaram a ser verbos constantes na vida dos dois, após receberem orientações sobre o tema participando de um projeto que percorre todo o Estado para que os pequenos se tornem adultos mais responsáveis.

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Your browser does not support the audio element. ESPECIAL - PATRICIA VALLIM - ARTE DE SOMAR - 9.42s - 20-10-22

Juliana Moreira, aluna do projeto Arte de Somar, em São Roque do Canaã Crédito: Arquivo Pessoal

O Arte de Somar, desenvolvido pelo Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil no Espírito Santo, passa por escolas públicas municipais e estaduais e cooperativas educacionais ensinado a Educação Financeira para crianças e adolescentes.

Mas, além da responsabilidade, também tem diversão! Os alunos mais velhos, como a Juliana e o Micael, aprenderam não só sobre o assunto, mas também a arte de manipular bonecos. E o que tem uma coisa com a outra? Eles ensinam Educação Financeira para outros estudantes da mesma idade e até menores que eles com o teatro!

Projeto Arte do Somar, do Sicoob ES, em Sooretama Crédito: Pedagogo e Arteterapeuta Diuliard Costa / Arquivo Pessoal

Na primeira etapa, o projeto é apresentado para os alunos nas escolas. Na segunda, eles fazem um curso on-line sobre finanças, o “Se Liga Finanças”, do Instituto Sicoob. Na terceira, os estudantes participam de uma oficina de teatro de bonecos, onde ensaiam uma peça sobre educação financeira. E, por último, fazem uma apresentação com os bonecos para os colegas de outras turmas e para as famílias, multiplicando o que aprenderam.

Mães e pais, famílias, amigos e proessora já viram as mudanças nos adilescentes e até nos mais novos, que prestaram atenção em cada detalhe!