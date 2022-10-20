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MATÉRIA ESPECIAL

A Arte de Somar... aprendizado, diminuir as dúvidas, multiplicar conhecimento e dividir experiências!

Cooperativa de crédito leva projeto de Educação Financeira para as escolas públicas e crianças ensinam outras crianças

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 10:56

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

20 out 2022 às 10:56
Projeto Arte do Somar, do Sicoob ES, em Castelo
Projeto Arte do Somar, do Sicoob ES, em Castelo Crédito: Pedagogo e Arteterapeuta Diuliard Costa / Arquivo Pessoal
Juliana Moreira, de 14 anos, de São Roque do Canaã, e Micael Dettman, de 15, de Santa Maria de Jetibá, falam com certa timidez, mas com segurança sobre Educação Financeira, porque aprenderam cedo a responsabilidade de cuidar do dinheiro. Poupar e economizar passaram a ser verbos constantes na vida dos dois, após receberem orientações sobre o tema participando de um projeto que percorre todo o Estado para que os pequenos se tornem adultos mais responsáveis.
Ouça a reportagem completa:
ESPECIAL - PATRICIA VALLIM - ARTE DE SOMAR - 9.42s - 20-10-22
Juliana Moreira, aluna do projeto Arte de Somar, do Sicoob ES, em São Roque do Canaã
Juliana Moreira, aluna do projeto Arte de Somar, em São Roque do Canaã Crédito: Arquivo Pessoal
O Arte de Somar, desenvolvido pelo Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil no Espírito Santo, passa por escolas públicas municipais e estaduais e cooperativas educacionais ensinado a Educação Financeira para crianças e adolescentes.
Mas, além da responsabilidade, também tem diversão! Os alunos mais velhos, como a Juliana e o Micael, aprenderam não só sobre o assunto, mas também a arte de manipular bonecos. E o que tem uma coisa com a outra? Eles ensinam Educação Financeira para outros estudantes da mesma idade e até menores que eles com o teatro!
Projeto Arte do Somar, do Sicoob ES, em Sooretama
Projeto Arte do Somar, do Sicoob ES, em Sooretama Crédito: Pedagogo e Arteterapeuta Diuliard Costa / Arquivo Pessoal
Na primeira etapa, o projeto é apresentado para os alunos nas escolas. Na segunda, eles fazem um curso on-line sobre finanças, o “Se Liga Finanças”, do Instituto Sicoob. Na terceira, os estudantes participam de uma oficina de teatro de bonecos, onde ensaiam uma peça sobre educação financeira. E, por último, fazem uma apresentação com os bonecos para os colegas de outras turmas e para as famílias, multiplicando o que aprenderam.
Mães e pais, famílias, amigos e proessora já viram as mudanças nos adilescentes e até nos mais novos, que prestaram atenção em cada detalhe!
Se ficou interessado em levar o Arte de Somar para sua escola, o Sicoob está pronto para ajudar! É só procurar o da sua cidade. O projeto já percorreu 45 municípios e envolveu cerca de 18 mil pessoas, entre professores, alunos, pais, mães e comunidade num todo!

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