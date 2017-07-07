85% dos fiscais da Vigilância Sanitária em Vitória estão parados

A fiscalização da Vigilância Sanitária de Vitória está praticamente paralisada desde a última segunda-feira (3). O motivo é uma alteração no Código Sanitário do município, que veta a fiscalização de estabelecimentos durante o horário de atendimento ao público. Segundo um representante do Sindicato dos Fiscais e Agentes de Fiscalização de Vitória (Sindfav), aproximadamente 85% dos agentes da Vigilância Sanitária municipal estão paralisados.

O Código de Posturas do município sofreu duas alterações recentes. As propostas são do vereador Denninho Silva (PPS). A nova redação dada à lei estabelece que nos estabelecimentos com atendimento direto ao público, o livre acesso dos fiscais da Vigilância Sanitária se limitará aos períodos fora do horário de funcionamento comercial.

Segundo o presidente do Conselho Fiscal do Sindfav, Sérgio Dalla Bernardina, os fiscais estão sem saber como atuar, já que não podem entrar em estabelecimentos quando estiverem abertos. Por isso, a maior parte da categoria está parada aguardando um parecer da procuradoria municipal para saber como devem atuar após as modificações do Código Sanitário.

Para Sérgio Dalla Bernardina, as mudanças trazem prejuízos para a sociedade. “O risco para a população é muito grande. Também é para a saúde pública, não só do município, mas para todas as pessoas que transitam pela cidade vindas de municípios vizinhos. Nós queremos esclarecimentos: qual seria o horário em que nós faremos o nosso trabalho? Fora do horário de atendimento ao público, qual seria o horário?”, questionou.

Sérgio também faz críticas a outra alteração do Código Sanitário que institui a obrigatoriedade de uma notificação e de um prazo de 30 para que estabelecimentos que estejam em desconformidade com as regras sanitárias possam se adequar. Segundo Sérgio, isso significa que para recolher produtos vencidos, por exemplo, os agentes precisariam aguardar o prazo de 30 dias acabar para poderem emitir um auto de infração e recolher os produtos.

O vereador Denninho Silva, autor das duas alterações, rebate a colocação de Sérgio e garante que em casos como esse os estabelecimentos vão continuar podendo ser interditados e os produtos poderão ser recolhidos pela Vigilância Sanitária por representarem ameaça à população.

De acordo com o vereador, os principais motivos para a proposição das alterações no Código Sanitário foram reclamações de comerciantes e também o que ele chama de “fábrica de multas” que seriam aplicadas a estabelecimentos que não cometeram infrações graves.

A respeito do horário de atuação dos fiscais, Denninho Silva afirma que isso precisa ser regulamentado pela administração municipal. “Em relação ao horário, quem tem que regulamentar é a Secretaria de Saúde, é a prefeitura de Vitória, não o vereador Denninho Silva”, disse.