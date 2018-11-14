Posto de gasolina: abastecimento de veículos é monitorado no governo estadual Crédito: Arquivo / A Gazeta

Aditivada ou comum? Apesar da pergunta ser recorrente aos motoristas que param nos postos de gasolina, nem sempre a escolha do consumidor acaba sendo respeitada. Diversas reclamações sobre erros no tipo de combustível colocado no tanque dos carros ganharam destaque, principalmente quando o cliente pede gasolina comum e o tanque é abastecido com gasolina aditivada. O erro acaba impactando no valor que é cobrado do motorista. Esse problema foi relatado pela reportagem da CBN Vitória, no mês de setembro deste ano. Desde então, o caso gerou aumento na vigilância do Procon do Espírito Santo, que, em apenas dois meses, notificou 82 postos.

Your browser does not support the audio element. 82 postos notificados por erro no abastecimento de gasolina no ES

De acordo com Denize Izaita, diretora-presidente do Procon Estadual, essas notificações são alertas para os donos de postos sobre as reclamações dos consumidores.

"A partir do dia 18 de setembro passaram a constar nos relatórios de visitas uma recomendação para que os postos tivessem mais atenção ao pedido do consumidor. Também no dia 18 de setembro nós expedimos uma notificação recomendatória com o mesmo teor para o Sindipostos", disse a representante do Procon.

CÓDIGO DE CORES

Com essa sensação de prejuízo relatada pelos consumidores aliada às ações do Procon deram origem a projeto de lei na Assembleia Legislativa: a proposta determina que os bicos de abastecimento das bombas tenham uma cor específica para cada combustível. Pelo texto do projeto, por exemplo, os bicos de gasolina comum teriam a cor laranja e o bico de gasolina aditivada a cor azul. Os bicos para o etanol e quatro tipos diferentes de diesel também teriam cores específicas. Essas cores serviriam para que os consumidores tenham mais facilidade em fiscalizar qual combustível é colocado no veículo. Ainda não há uma previsão para a possível aprovação do projeto de lei, mas a representante do Procon é favorável à medida.

“Acredito que com essa medida simples nós vamos acabar com toda a insatisfação dos consumidores. Quem sabe, essa medida pode ser replicada na esfera nacional e a gente possa acabar com a insatisfação em todo o país”, disse a representante do Procon.

Denize Izaita acredita que a possível aprovação da lei não causará um aumento no preço dos combustíveis, pois os bicos poderão ser coloridos com fitas adesivas de baixo custo, sem prejuízo para os empresários.

MOTORISTA APROVA A ALTERNATIVA

O motorista José Augusto Malacarne é ouvinte da rádio CBN e fez uma das denúncias que motivaram a produção da reportagem em setembro. Na avaliação dele, as cores nos bicos das bombas podem ser uma boa alternativa para acabar com os erros.

"É um ganho muito grande para o consumidor, é bem válido. Isso faz com que o consumidor não seja lesado pelos empresários. Vamos acompanhar e é bom divulgar para que os consumidores possam conferir a cor que estão abastecendo e o combustível que estão colocando no tanque", opinou o motorista.

O motorista José Augusto Malacarne diz que, em cinco ocasiões diferentes, já teve problemas em postos da Grande Vitória. Ele afirma que pediu para que o seu carro fosse abastecido com gasolina comum, mas o frentista abasteceu o veículo com a gasolina aditivada Crédito: Eduardo Dias

SINDIPOSTOS LAMENTA ERROS

Após receber a notificação do Procon, o Sindipostos-ES afirma que enviou um comunicado por escrito a todos os associados, alertando sobre a importância do respeito aos direitos do consumidor e as penalidades a que as empresas estão sujeitas. O sindicato diz que condena qualquer prática que prejudique o direito do consumidor e lamenta que a atos pontuais coloquem em xeque a reputação de todo o setor.

CORES

De acordo com a projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa, os bicos de abastecimento das bombas deverão ter uma cor específica para cada combustível. A proposta é de que a identificação seja feita da seguinte forma:

Gasolina comum - Laranja

Gasolina aditivada - Azul

Gasolina premium - Amarelo

Etanol - Branco

Diesel comum s500 - Vermelho

Diesel aditivado s500 - Preto

Diesel comum s10 - Verde