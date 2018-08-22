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15 anos de fabricação

81 mil veículos estão isentos de pagar IPVA a partir deste ano no ES

Aqui no Estado, são 81.883 veículos que ficaram isentos por terem completado 15 anos de fabricação, como está previsto em lei estadual

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 12:49

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

22 ago 2018 às 12:49
Mais de 81 mil veículos do Espírito Santo ficaram isentos da cobrança de IPVA a partir deste ano por completarem 15 anos de fabricação. Uma lei estadual determina a isenção do imposto e o procedimento é comum também em outros estados brasileiros. Aqui no Estado são 81.883 veículos que ficaram isentos por esse motivo em 2018. Já o licenciamento deverá ser pago normalmente. Ao todo, o Estado tem 608.630 veículos isentos.
O subsecretário estadual da Receita, Sérgio Pereira Ricardo, explica que o dono do carro com mais de 15 anos não precisa fazer nada para deixar de receber a cobrança.
"Em 2018, estão pagando IPVA os carros fabricados a partir de 2003. Esse procedimento de isenção do IPVA é automático. O contribuinte, que neste ano tem um carro fabricado no ano de 2002, já não teve a cobrança do IPVA incluída no seu licenciamento anual. Ele vai pagar exclusivamente o licenciamento", afirma o subsecretário.
81 mil veículos estão isentos de pagar IPVA a partir deste ano no ES
BASE DE CÁLCULO
Mesmo com o número de carros que ganharam isenção, Sérgio Pereira destaca que o valor que deixa de ser cobrado pelo Estado não prejudica as contas públicas.
"São veículos que já foram depreciados ao longo do tempo, que tem uma base de cálculo, um valor venal reduzido. Por isso, a dispensa do pagamento do IPVA para esses casos não é tão relevante", acrescenta.
Outros motivos também dão direito ao motorista de ficar isento do pagamento, como pessoas com deficiência física, auditiva, visual, mental severa ou profunda, ou autista, proprietários de veículos empregados em serviços agrícolas e de terraplanagem, táxis e ônibus exclusivamente empregados em linhas de transporte urbano ou na execução dos serviços de transporte rodoviário de pessoas, entre outros. Nesses casos, o dono do carro precisa apresentar documentos comprobatórios. No total, o Espírito Santo possui uma frota de 1.915.573 carros registrados em números atualizados pelo Detran-ES.

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