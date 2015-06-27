Em épocas de recesso escolar e festas juninas, as chances de crianças se ferirem com queimaduras aumentam. Com os pequenos mais tempo dentro de casa, a atenção deve ser redobrada. Isso porque 80% dos casos revelam que o ambiente doméstico é o mais propício para queimaduras em crianças. A cozinha aparece como o cômodo mais perigoso, representando 55% de queimaduras por líquidos quentes, como óleo, sopa, mingau, água e café.

Your browser does not support the audio element. 80% dos casos de queimaduras em crianças acontecem dentro de casa

O alerta é do cirurgião plástico e médico do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Estadual Infantil de Vitória, Ricardo Baptista. O especialista observa que o trabalho de prevenção deve ser realizado, já que 80% das vezes os acidentes com fogo e material inflamável podem ser evitados. "O mais importante que nós consideramos é a prevenção. Em se tratando de criança, os cuidados de prevenção são muito importantes. E é prevenir 24 horas por dia, 30 dias no mês, 365 no ano. Você nunca sabe quando a criança vai aprontar. Cada criança queimada gera um custo de US$ 500 por dia, o equivalente a R$ 1.500 aproximadamente por dia de tratamento", afirmou.

Crianças com até seis anos são as mais atingidas por queimaduras. A incidência é maior em meninos, com 65% dos casos. As áreas mais atingidas são a face, o tórax e os membros superiores. O médico dá dicas valiosas para prevenir acidentes em casa. "O principal é tirar a criança da cozinha quando o fogão estiver sendo usado. Se a criança precisar estar na cozinha na hora do uso, o adulto deve utilizar as bocas do fundo, com os cabos (das panelas) voltados para trás", afirmou.

Embora nos últimos dois anos o Espírito Santo não tenha registrado casos por queimaduras em crianças por motivos juninos, Ricardo Baptista observa que nessas festas é importante que os pais ou adulto responsável mantenham a criança longe de materiais como foguetes e bombas. "Todo produto de festa junina que tenha pólvora, além de perigoso pela queimadura, também é perigoso pelo poder de destruição. Podem trazer lacerações importantes e a perda de dedos ou da mão, conforme for o caso. Não soltar balões e evitar que a criança fique próximo ou pule fogueira, que é muito comum nessas festas. Existem alguns brinquedos próprios para criança nas festas juninas como os estalinhos e a chuva de prata, que fica girando e não queima", afirmou.

Álcool líquido em casa que tem criança nem pensar. É o que reforça o médico. O produto é responsável, de acordo com Ricardo Baptista, por 25% dos casos de queimaduras nos pequenos. A preferência deve ser por álcool em gel. Outros 20% dos casos são queimaduras em geral, com fogos de artifício, fogueiras, explosão de gás, choque elétrico entre outros.

Não raro, ao sofrer uma queimadura, as pessoas têm o costume de procurar uma solução caseira, como passar sobre a área afetada, como pasta de dente, pó de café, clara de ovo. Ricardo Baptista é claro ao afirmar que essa postura está errada, já que pode ocasionar infecção e prejudicar ainda mais o tratamento. Em caso de queimadura por produto que facilite a propagação do fogo, a solução é colocar em água corrente e deixar a água remover naturalmente. Não se deve esfregar a área. Em seguida, envolver o local em um tecido limpo e se encaminhar para uma unidade de tratamento.