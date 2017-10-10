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SEGURO DEFESO

75% dos pescadores de Guarapari recebem benefício de modo irregular

O levantamento é da Controladoria-Geral da União (CGU). A auditoria foi feita em abril de 2015 e faz parte de um relatório nacional divulgado pela pasta

Publicado em 10 de Outubro de 2017 às 10:59

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

10 out 2017 às 10:59
Um levantamento do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) apontou que 75% dos pescadores beneficiários do seguro-defeso em Guarapari recebem o benefício de modo irregular.
Esse número é maior do que os dados do relatório nacional, que mostra que 66% dos pescadores no Brasil recebem o seguro indevidamente. O seguro-defeso é uma espécie de seguro-desemprego pago ao pescador artesanal profissional no período de proibição da pesca. O benefício é de um salário mínimo. Reportagem da rádio CBN revelou que uma rede criminosa chegou a desviar dos cofres públicos cerca de R$ 140 milhões em bolsa-pesca só em 2012 no Espírito Santo. 
75 por cento dos pescadores de guarapari recebem benefício de modo irregular
A auditoria da CGU foi feita em abril de 2015 e faz parte de um relatório nacional divulgado pela pasta. No Espirito Santo, a cidade escolhida para a pesquisa foi Guarapari. 
Para receber o benefício, o pescador deve ter a pesca como única atividade profissional. Mas não é isso que ocorre aqui no Estado. Uma das beneficiárias entrevistadas em Guarapari sequer exercia o trabalho de pesca- era balconista e informou à CGU que pagava R$ 120 reais à Colônia de Pescadores para receber o defeso.
Da amostra da pesquisa, 60% dos beneficiários que seriam entrevistados não foram nem encontrados devido a falhas no cadastro. Dos entrevistados, apenas 25% exercia a pesca como única fonte de renda. 25% exerce a pesca para consumo da família, sem fins comerciais, 25% como atividade secundária e 25% não era pescador.
O diretor de auditoria de políticas econômicas e de produção do ministério da transparência e da Controladoria-Geral da União, Guilherme Mascarenhas, contou que o relatório foi encaminhado na época para o extinto Ministério da Pesca, cobrando mais transparência, melhorias no sistema e o corte desses benefícios irregulares.
"Foram detectadas muitas fragilidades no sistema que gere esse cadastro. Foi solicitado uma série de melhorias no sistema e a atuação do Ministério no sentido de revalidar esses cadastros, de modo a excluir essas pessoas que recebem esse benefício irregular", disse.
Hoje o programa é gerido pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e tem um grande volume de recursos. O valor gasto com pagamento do benefício saltou de R$ 602 milhões em 2008 para mais de R$ 2 bilhões em 2016 no Brasil.
A Secretaria de Aquicultura e Pesca (SAP) do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) afirmou, em nota, que  tem trabalhado para atender as recomendações da CGU, no que se refere ao cadastramento de pescadores artesanais para o recebimento do seguro defeso. Contou ainda que um novo sistema de cadastramento de pescadores está sendo desenvolvido e que vai substituir o Sistema de Registro Geral da Atividade Pesqueira (SISRGP), cuja atividade está suspensa desde 2015 por recomendação dos órgãos de controle.

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