75% dos pescadores de Guarapari recebem benefício de modo irregular

Um levantamento do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) apontou que 75% dos pescadores beneficiários do seguro-defeso em Guarapari recebem o benefício de modo irregular.

Esse número é maior do que os dados do relatório nacional, que mostra que 66% dos pescadores no Brasil recebem o seguro indevidamente. O seguro-defeso é uma espécie de seguro-desemprego pago ao pescador artesanal profissional no período de proibição da pesca. O benefício é de um salário mínimo. Reportagem da rádio CBN revelou que uma rede criminosa chegou a desviar dos cofres públicos cerca de R$ 140 milhões em bolsa-pesca só em 2012 no Espírito Santo.

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A auditoria da CGU foi feita em abril de 2015 e faz parte de um relatório nacional divulgado pela pasta. No Espirito Santo, a cidade escolhida para a pesquisa foi Guarapari.

Para receber o benefício, o pescador deve ter a pesca como única atividade profissional. Mas não é isso que ocorre aqui no Estado. Uma das beneficiárias entrevistadas em Guarapari sequer exercia o trabalho de pesca- era balconista e informou à CGU que pagava R$ 120 reais à Colônia de Pescadores para receber o defeso.

Da amostra da pesquisa, 60% dos beneficiários que seriam entrevistados não foram nem encontrados devido a falhas no cadastro. Dos entrevistados, apenas 25% exercia a pesca como única fonte de renda. 25% exerce a pesca para consumo da família, sem fins comerciais, 25% como atividade secundária e 25% não era pescador.

O diretor de auditoria de políticas econômicas e de produção do ministério da transparência e da Controladoria-Geral da União, Guilherme Mascarenhas, contou que o relatório foi encaminhado na época para o extinto Ministério da Pesca, cobrando mais transparência, melhorias no sistema e o corte desses benefícios irregulares.

"Foram detectadas muitas fragilidades no sistema que gere esse cadastro. Foi solicitado uma série de melhorias no sistema e a atuação do Ministério no sentido de revalidar esses cadastros, de modo a excluir essas pessoas que recebem esse benefício irregular", disse.

Hoje o programa é gerido pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e tem um grande volume de recursos. O valor gasto com pagamento do benefício saltou de R$ 602 milhões em 2008 para mais de R$ 2 bilhões em 2016 no Brasil.