74% dos casos de AIDS no estado são de homens entre 20 e 29 anos

HIV Crédito: Divulgação

Dos 1.193 casos diagnosticados de Aids e do vírus HIV no Espírito Santo em 2016, 74% são homens. Nesse grupo, a faixa etária dos 20 aos 29 anos é a mais atingida: foram 350 diagnósticos de pessoas jovens do sexo masculino, o que representa 29,33% do total de casos detectados no ano passado em todo o Estado.

Para o representante da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e Aids, Sidney Parreiras, falta informação para os jovens a respeito dos riscos de manter relações sexuais sem preservativo. “Há falta de diálogo nas escolas, na própria unidade de saúde. Falta chamar os pais, a juventude e bater um papo não só sobre o HIV, mas também sobre as outras infecções.”

Sidney também aponta que, com a falta de informações, muitos jovens vivem a sexualidade sem se preocupar com as consequências de uma relação sexual desprotegida. Além disso, ele acredita que pelo fato de a juventude atual não ter vivido a época do início da doença no país, na qual o contágio do HIV era mais alarmante, os jovens não ficam tão atentos aos problemas de contrair o vírus.

De acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), foram registradas 208 mortes de pessoas com HIV ou Aids no Espírito Santo em 2016. A taxa de mortalidade ficou em 5,2 óbitos para cada 100 mil habitantes.

A taxa de detecção do vírus e da Aids no Estado no ano passado ficou em 30,5 casos para cada 100 mil habitantes. No entanto, a Grande Vitória superou a média estadual, com uma taxa de 40,7.

A coordenadora do Programa de DST e Aids da Sesa, Sandra Fagundes, destaca que é muito importante fazer o teste para saber se o paciente é portador do vírus HIV. “Se a pessoa tem mais de 16 anos e mantém relações sexuais, é importantíssimo que ela faça o teste para saber a condição dela. Se for negativo, vai continuar se prevenindo. Se for positivo, é um diagnóstico precoce e já começa a tomar o medicamento para não adoecer.”