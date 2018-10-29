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TOTALIZAÇÃO DOS VOTOS

63% dos votos válidos no ES para presidente foram para Bolsonaro

Com a apuração das urnas totalmente encerrada às 20h32, o Espírito Santo foi o nono estado do Brasil a concluir a apuração dos votos no segundo turno das eleições

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 22:06

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

28 out 2018 às 22:06
Com a apuração das urnas totalmente encerrada às 20h32, o Espírito Santo foi o nono estado do Brasil a concluir a apuração dos votos no segundo turno das eleições. O tempo gasto na apuração deste domingo (28) foi maior do que em anos anteriores, quando o estado foi um dos primeiros do país a terminar a contagem dos votos.
63 por cento dos votos válidos no ES para presidente foram para Bolsonaro
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) informou que, por conta de problemas técnicos, 263 votos de uma urna na cidade de Vila Valério, no Norte do Estado, foram descartados e não entraram na contagem final. Já a cidade de Dores do Rio Preto, no Sul do estado, foi a primeira a concluir a apuração, às 17h26 deste domingo (28).
O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) obteve 63,06% dos votos válidos no Espírito Santo, enquanto Fernando Haddad (PT) 36,94% dos votos. Mais de 575 mil capixabas não votaram neste domingo, deixando a taxa de abstenção em 20,91%. O Estado teve cerca de 2 milhões de votos válidos.
O TRE-ES registrou 40 substituições de urnas eletrônicas em todo o Estado. Os problemas aconteceram em 11 cidades. 
Na avaliação do desembargador Aníbal de Rezende Lima, presidente do TRE-ES, a falta de energia em algumas cidades do interior prejudicou a transmissão dos dados das urnas, deixando a apuração mais lenta que o habitual. O desembargador também afirmou que o estado tem muitas urnas antigas e que irá solicitar novas urnas ao Tribunal Superior Eleitoral.
“Nós podemos aperfeiçoar uma logística melhor, inclusive com urnas mais modernas. Nós temos urnas ainda de 2008”, avaliou o presidente do TRE-ES.
Em relação às ocorrências policiais, o estado registrou cinco ocorrências neste domingo. Foram realizadas uma detenção por boca de urna e duas por violação de sigilo, quando eleitores gforam flagrados fazendo selfies na cabina de votação. Estes casos culminaram em três termos circunstanciados. 
 

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