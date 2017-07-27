600 detentos em prisões capixabas concluem ensino fundamental e médio

Nesta quinta-feira (27), 40 internos do Compelxo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha, deram um importante passo rumo à ressocialização: eles concluíram o Ensino Fundamental e Médio. Ao todo, aproximadamente 600 detentos de todo o sistema prisional capixaba também tiveram suas formaturas neste mês de julho.

Your browser does not support the audio element. 600 detentos do Complexo de Xuri concluem ensino fundamental e médio

Em uma cerimônia com a presença dos familiares, os internos destacaram que buscam dar um novo rumo para a vida por meio da educação. Alguns fizeram questão de lembrar que pretendem continuar estudando até concluir o Ensino Superior.

O formando do 3º ano do Ensino Médio, Edrien Roger Paulino, de 28 anos, já tem planos para quando deixar o sistema prisional. “Pretendo fazer Direito porque, aqui dentro, eu tenho vários colegas que precisam de ajuda, pessoas que realmente querem a ressocialização, mas, muitas vezes, não têm oportunidade. Claro, primeiro as pessoas precisam aprender a enxergar as oportunidades, para depois saber o que é. Por ter oportunidades ruins, vários se encontram aqui hoje, inclusive eu, e isso é um quadro que eu quero mudar na minha vida”, afirmou.

O orador da turma do 3º ano, Rodrigo Sousa Palma, de 30 anos, disse que pretende fazer o curso de Educação Física. A formatura é apenas o início da caminhada para ele. “Esse é o primeiro passo não só na minha, como na vida de todos. A educação é essencial, é de extrema importância”, disse.

A mãe de Rodrigo, Meirimar Silva Sousa, não escondeu a emoção enquanto o filho lia o discurso de formatura. Ela contou como se sentiu nesse dia tão especial. “Muito feliz, alegre de vê-lo se ressocializando, buscando novos conhecimentos. É muito lindo”, comentou.

O secretário estadual de Justiça, Wallace Pontes, e o secretário Estadual de Educação, Haroldo Rocha, estiveram na cerimônia e destacaram a importância da educação para que os detentos possam ter mais oportunidades quando deixarem as penitenciárias.