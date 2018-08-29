Cerca de 60 viaturas das polícias Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros e do Exército Brasileiro vão participar do Desfile Cívico do dia 7 de Setembro, que neste ano vai acontecer em Guarapari. Um dos destaques do desfile é o primeiro "caminhão" de combate a incêndio dos bombeiros capixabas - o carro Auto Bomba Escada, fabricado em 1927 e hoje desativado.
A secretaria de Estado da Segurança Pública afirma que monta um planejamento para manter o mesmo padrão de atendimento para a segurança da população na Grande Vitória e não prejudicar os moradores com o deslocamento para Guarapari.
É o quarto ano seguido que a festa deixa de ocorrer em Vitória para ser feita em outros municípios do Estado: foram duas vezes em Cariacica, uma em Linhares e, agora, na Cidade Saúde.
60 viaturas policiais vão participar do Desfile Cívico em Guarapari
A realização do desfile, marca do 7 de Setembro, fora da capital do Estado, é alvo polêmica, muitas vezes atribuída à política. Mas o secretário-chefe da Casa Militar, o coronel da PM Daltro Ferrari, diz que o objetivo dessa ação é prestigiar também capixabas de outras cidades, sem menosprezar a capital.
"Isso dá o sentimento ao cidadão daquele local de pertencimento ao Estado, de valor ao município. Isso é muito gratificante para nós, que estamos sendo muito bem recebidos, está sendo bem vista essa nossa ação", acrescenta o coronel.
O desfile cívico também conta com a participação de 17 cidades do Estado, que enviam representantes como grupos artísticos e folclóricos e alunos de escola. A parada está incluída dentro da Semana da Pátria, cuja programação começa na próxima sexta-feira na Praça Costa Pereira, em Vitória, com uma apresentação do Coral da Legião da Boa Vontade, o duelo das bandas militares e a 2ª corrida do Fogo Simbólico da Pátria.
Outro evento esperado é o Concerto das Bandas da Polícia Militar e do Exército Brasileiro, que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 4 de setembro, na Praça da Paz, na Praia do Morro, em Guarapari.
Confira a programação completa
• Abertura oficial da Semana da Pátria
Data: 31 de Agosto
Horário: 15h
Local: Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória
Programação: apresentação do Coral da Legião da Boa Vontade, o duelo das bandas militares e a 2ª corrida do Fogo Simbólico da Pátria.
• 2ª Edição dos Jogos da Pátria
Data: 01 de Setembro
Horário: 8h30
Local: Praia do Morro, Guarapari
Programação: Competição entre as Forças de Segurança e de Defesa Nacional nas modalidades de: Cabo de Guerra, Duatlon e Pista de Obstáculos Militar, com exposição de aeronave e viaturas das forças.
• 2º Pedal da Independência
Data: 02 de Setembro
Horário de saída: 8h
Local: Saída e chegada no Radium Hotel, no Centro de Guarapari.
Exposição das Forças de Segurança
Data: 01 e 02 de Setembro
Locais:
Shopping Boulevard - Departamento de Operações Táticas/SEJUS
Shopping Mestre Álvaro - Polícia Militar
Shopping Montserrat - Polícia Militar
Shopping Moxuara - Corpo de Bombeiros
Shopping Vila Velha - Polícia Civil e Marinha do Brasil
Shopping Vitoria - Exército Brasileiro
Programação: Apresentação de equipamentos, viaturas e armamentos utilizados pelas forças de segurança e de Defesa Nacional.
• Visitação Cívica
Data: 03 e 04 de setembro
Local: Escolas Municipais, Sociedade Pestalozzi e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) no município de Guarapari e Legião da Boa Vontade (LBV) no município de Vitória
Programação: Desenvolvimento de exercícios lúdicos de civismo
• Teatro, Dança e Música
Data: 05 de Setembro
Horário: 19h
Local: Escadaria São Diogo, Praça Costa Pereira
Programação: Apresentação de grupos de Teatro, dança e música
• Concerto da Independência
Data: 05 de setembro
Horário: 20h
Local: Praça da Paz, Praia do Morro, em Guarapari
Programação: Concerto das Bandas da Polícia Militar e do Exército Brasileiro
• Desfile Cívico Militar
Data: 07 de setembro
Horário: 09h
Local: Praia do Morro, Guarapari
Programação: Desfile Militar, Instituições Civis e participação de 17 municípios