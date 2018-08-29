60 viaturas policiais vão participar do Desfile Cívico em Guarapari

Em 2017, o Desfile da Independência atraiu mais de 15 mil pessoas em Linhares Crédito: Samira Ferreira

Cerca de 60 viaturas das polícias Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros e do Exército Brasileiro vão participar do Desfile Cívico do dia 7 de Setembro, que neste ano vai acontecer em Guarapari. Um dos destaques do desfile é o primeiro "caminhão" de combate a incêndio dos bombeiros capixabas - o carro Auto Bomba Escada, fabricado em 1927 e hoje desativado.

A secretaria de Estado da Segurança Pública afirma que monta um planejamento para manter o mesmo padrão de atendimento para a segurança da população na Grande Vitória e não prejudicar os moradores com o deslocamento para Guarapari.

É o quarto ano seguido que a festa deixa de ocorrer em Vitória para ser feita em outros municípios do Estado: foram duas vezes em Cariacica, uma em Linhares e, agora, na Cidade Saúde.

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A realização do desfile, marca do 7 de Setembro, fora da capital do Estado, é alvo polêmica, muitas vezes atribuída à política. Mas o secretário-chefe da Casa Militar, o coronel da PM Daltro Ferrari, diz que o objetivo dessa ação é prestigiar também capixabas de outras cidades, sem menosprezar a capital.

"Isso dá o sentimento ao cidadão daquele local de pertencimento ao Estado, de valor ao município. Isso é muito gratificante para nós, que estamos sendo muito bem recebidos, está sendo bem vista essa nossa ação", acrescenta o coronel.

O desfile cívico também conta com a participação de 17 cidades do Estado, que enviam representantes como grupos artísticos e folclóricos e alunos de escola. A parada está incluída dentro da Semana da Pátria, cuja programação começa na próxima sexta-feira na Praça Costa Pereira, em Vitória, com uma apresentação do Coral da Legião da Boa Vontade, o duelo das bandas militares e a 2ª corrida do Fogo Simbólico da Pátria.

Outro evento esperado é o Concerto das Bandas da Polícia Militar e do Exército Brasileiro, que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 4 de setembro, na Praça da Paz, na Praia do Morro, em Guarapari.

Confira a programação completa

• Abertura oficial da Semana da Pátria

Data: 31 de Agosto

Horário: 15h

Local: Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória

Programação: apresentação do Coral da Legião da Boa Vontade, o duelo das bandas militares e a 2ª corrida do Fogo Simbólico da Pátria.

• 2ª Edição dos Jogos da Pátria

Data: 01 de Setembro

Horário: 8h30

Local: Praia do Morro, Guarapari

Programação: Competição entre as Forças de Segurança e de Defesa Nacional nas modalidades de: Cabo de Guerra, Duatlon e Pista de Obstáculos Militar, com exposição de aeronave e viaturas das forças.

• 2º Pedal da Independência

Data: 02 de Setembro

Horário de saída: 8h

Local: Saída e chegada no Radium Hotel, no Centro de Guarapari.

Exposição das Forças de Segurança

Data: 01 e 02 de Setembro

Locais:

Shopping Boulevard - Departamento de Operações Táticas/SEJUS

Shopping Mestre Álvaro - Polícia Militar

Shopping Montserrat - Polícia Militar

Shopping Moxuara - Corpo de Bombeiros

Shopping Vila Velha - Polícia Civil e Marinha do Brasil

Shopping Vitoria - Exército Brasileiro

Programação: Apresentação de equipamentos, viaturas e armamentos utilizados pelas forças de segurança e de Defesa Nacional.

• Visitação Cívica

Data: 03 e 04 de setembro

Local: Escolas Municipais, Sociedade Pestalozzi e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) no município de Guarapari e Legião da Boa Vontade (LBV) no município de Vitória

Programação: Desenvolvimento de exercícios lúdicos de civismo

• Teatro, Dança e Música

Data: 05 de Setembro

Horário: 19h

Local: Escadaria São Diogo, Praça Costa Pereira

Programação: Apresentação de grupos de Teatro, dança e música

• Concerto da Independência

Data: 05 de setembro

Horário: 20h

Local: Praça da Paz, Praia do Morro, em Guarapari

Programação: Concerto das Bandas da Polícia Militar e do Exército Brasileiro

• Desfile Cívico Militar

Data: 07 de setembro

Horário: 09h

Local: Praia do Morro, Guarapari