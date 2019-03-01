Na véspera do Carnaval, o aeroporto de Vitória começa a registrar um aumento no fluxo de passageiros. Nesta sexta-feira (01) já foi possível ver uma maior movimentação no terminal, tanto com a chegada de turistas, quanto com a saída de capixabas para curtir o carnaval em outras cidades.
De acordo com a Infraero, o Aeroporto de Vitória Eurico de Aguiar Salles deve receber cerca de 51 mil passageiros durante o feriadão, entre os dias 1º e 7 de março. Esse número é 5,5% maior que os 48.069 mil viajantes registrados no feriado do ano passado.
51 mil passageiros devem passar pelo Aeroporto de Vitória no carnaval
O farmacêutico José Augusto Côgo, 55, vai para o Rio de Janeiro participar do luxuoso desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. E a folia se estende até a quarta-feira de cinzas. “Vamos para o Rio de Janeiro, desfilar na Unidos da Tijuca. Quarta-feira a gente está de volta”, completou.
Mas, tem quem aproveite o Carnaval para fazer turismo em destinos mais tranquilos. Até mesmo fora do Brasil, como o casal Francisco Basílio e Ana Maria Menezes, que vão para Montevidéu, no Uruguai. “A gente está indo para conhecer, passear. Até porque a nossa fase de Carnaval já passou, isso é mais para a garotada. Até a quarta-feira de Cinzas vamos dar uma refrescada na cabeça”, explicou..
As praias de Guarapari são um dos destinos de turistas que estão vindo passar o Carnaval no Espírito Santo. O engenheiro Gustavo Alves, 35, é morador de Santos, em São Paulo, e vai conhecer o Estado pela primeira vez. Ele escolheu o litoral sul do estado como destino para curtir a folia.
“Eu vou passar os quatro dias em Guarapari, conhecer o litoral aqui que ainda eu não conheço, curtir um pouco. Estou bem animado, acho que vai ser legal. Sempre ouvi que as praias aqui são bonitas, o povo bonito, estou numa expectativa boa”, completou.
Para atender a alta demanda durante todo o feriado, uma série de ações foi adotada para garantir a fluidez nas operações e no funcionamento do Aeroporto. Escalas foram remanejadas para reforço nas equipes de segurança, operação e manutenção. Neste período, são esperadas 410 operações de pousos e decolagens.
Atualmente, quatro companhias aéreas contem com voos regulares a partir do Eurico de Aguiar Salles, que interligam os capixabas a diversos destinos brasileiros, como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte/Confins, Salvador, Fortaleza e Recife.