Crédito: Fernando Madeira

Na véspera do Carnaval, o aeroporto de Vitória começa a registrar um aumento no fluxo de passageiros. Nesta sexta-feira (01) já foi possível ver uma maior movimentação no terminal, tanto com a chegada de turistas, quanto com a saída de capixabas para curtir o carnaval em outras cidades.

De acordo com a Infraero, o Aeroporto de Vitória Eurico de Aguiar Salles deve receber cerca de 51 mil passageiros durante o feriadão, entre os dias 1º e 7 de março. Esse número é 5,5% maior que os 48.069 mil viajantes registrados no feriado do ano passado.

Your browser does not support the audio element. 51 mil passageiros devem passar pelo Aeroporto de Vitória no carnaval

O farmacêutico José Augusto Côgo, 55, vai para o Rio de Janeiro participar do luxuoso desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. E a folia se estende até a quarta-feira de cinzas. “Vamos para o Rio de Janeiro, desfilar na Unidos da Tijuca. Quarta-feira a gente está de volta”, completou.

O farmacêutico José Augusto Côgo (centro) vai para o Rio de Janeiro com os amigos participar desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. Crédito: José Carlos Schaeffer

Mas, tem quem aproveite o Carnaval para fazer turismo em destinos mais tranquilos. Até mesmo fora do Brasil, como o casal Francisco Basílio e Ana Maria Menezes, que vão para Montevidéu, no Uruguai. “A gente está indo para conhecer, passear. Até porque a nossa fase de Carnaval já passou, isso é mais para a garotada. Até a quarta-feira de Cinzas vamos dar uma refrescada na cabeça”, explicou..

O casal Francisco Basílio e Ana Maria Menezes vão aproveitar o feriado para viajar para Montevidéu, no Uruguai. Crédito: José Carlos Schaeffer

As praias de Guarapari são um dos destinos de turistas que estão vindo passar o Carnaval no Espírito Santo. O engenheiro Gustavo Alves, 35, é morador de Santos, em São Paulo, e vai conhecer o Estado pela primeira vez. Ele escolheu o litoral sul do estado como destino para curtir a folia.

“Eu vou passar os quatro dias em Guarapari, conhecer o litoral aqui que ainda eu não conheço, curtir um pouco. Estou bem animado, acho que vai ser legal. Sempre ouvi que as praias aqui são bonitas, o povo bonito, estou numa expectativa boa”, completou.

Para atender a alta demanda durante todo o feriado, uma série de ações foi adotada para garantir a fluidez nas operações e no funcionamento do Aeroporto. Escalas foram remanejadas para reforço nas equipes de segurança, operação e manutenção. Neste período, são esperadas 410 operações de pousos e decolagens.