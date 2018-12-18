Entreposto da Zona Franca de Manaus no Espírito Santo Crédito: Eduardo Dias

O Espírito Santo poderá alcançar a marca de mil empresas no setor atacadista em 2019, além de abrir até cinco mil novas vagas diretas e indiretas de trabalho com o crescimento do setor. Atualmente o estado tem 848 empresas operando no atacado e na distribuição. O crescimento obtido no balanço acumulado dos últimos três anos é que vem deixando o sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades) otimista para 2019, segundo projeções do presidente da entidade, Idalberto Moro.

"Nós temos uma estimativa, com essa previsão de abrir 150 novas empresas, que nós podemos oferecer entre 4 mil e 5 mil vagas diretas e indiretas de emprego. Hoje o segmento é um grande contratador de mão de obra, além de contribuir para a arrecadação de impostos", avaliou Idalberto Moro.

Na avaliação de Idalberto Moro, a estabilidade econômica do Espírito Santo fez com que o estado passasse a ser sondado por empresários e grupos de outras federações, o que poderá resultar na abertura destas 150 novas empresas do ramo. A Serra é vista como a cidade mais promissora para os futuros negócios, por conta da boa localização e da existência de grandes áreas disponíveis. São atacadistas e distribuidores de produtos eletrônicos, remédios, autopeças, alimentos e cométicos, explica o presidente do Sindicades.

Your browser does not support the audio element. 5 mil postos de trabalho para 2019 no setor atacadista do ES

Números do balanço feito pelo Sincades apontam que o setor teve um crescimento de 34% entre os anos de 2015 e 2017 – uma média superior a 10% de crescimento ao ano. As projeções de 2018 são para que o ano termine com um crescimento de 8%. Na avaliação de Idalberto Moro, o momento de estabilidade financeira do estado deu a segurança necessária para o setor conseguir o crescimento.

Em uma pesquisa feita com 536 empresas, o Sincades aponta que 38% delas fizeram investimentos em 2018. Isso resultou em um investimento de R$ 219 milhões no setor.

OS SETORES DE DESTAQUE

Entre os vários segmentos de atuação do mercado de atacado e distribuição, os que tiveram melhor desempenho nos últimos anos foram de eletrônicos e informática, autopeças, alimentos, cosméticos e perfumaria; e medicamentos. Além de manter a estabilidade nas áreas de destaque, o presidente do Sincades tem esperança em uma retomada de crescimento no setor da construção civil.

"O segmento de construção civil representa uma expectativa de começar a fazer lançamentos. Acredito que a partir 2019 esse segmento vai contribuir muito para o setor de distribuição, como também para a contratação de mão de obra, porque hoje nós ainda temos muita gente desempregada", concluiu o presidente do Sincades.