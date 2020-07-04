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COVID-19

41 cidades do Espírito Santo estão em risco alto para coronavírus

Entram para o risco alto os municípios de Águia Branca, Bom Jesus do Norte, Iconha, Linhares, Marilândia, Montanha e Santa Leopoldina

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 11:25

Publicado em 

04 jul 2020 às 11:25
Nesta segunda-feira (6), entrou em vigor o 12º Mapa de Risco COVID19 do Espírito Santo, válido por 7 dias Crédito: Governo ES
Nesta segunda-feira (6) entra em vigor o 12º Mapa de Risco COVID19 do Espírito Santo, que é valido até o domingo, dia 12 de julho. Nesta nova atualização, 41 cidades estão em risco alto e outras 37 em risco moderado. Entram para o risco alto os municípios de Águia Branca, Bom Jesus do Norte, Iconha, Linhares, Marilândia, Montanha e Santa Leopoldina. Os municípios que entraram em risco alto, permanecem por 14 dias. Saem do risco alto e seguem para a condição de moderados os municípios de Afonso Cláudio, São Roque do Canaã e Vila Valério.
Covid-19 - Novo Mapa de Risco tem 41 cidades em risco alto
A estratégia de mapeamento de risco, segundo o governo do Estado, teve início no dia 20/04, considerando apenas o coeficiente de incidência. No dia 04/05, foi inserida a matriz de risco como ferramenta do mapa de risco, constando o coeficiente de incidência e taxa de ocupação de leitos de UTI. Em 18/05, a matriz de risco foi ampliada com a inserção da taxa de letalidade, índice de isolamento social e % da população acima de 60 anos. O mapa de risco segue orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle, composta pelo CBMES, Defesa Civil, SESA, IJSN, UFES e IFES.
 

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