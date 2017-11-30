40% dos presentes do "Papai Noel dos Correios" não foram entregues

A campanha Papai Noel dos Correios, criada para ajudar crianças de escolas carentes, ainda não recebeu 40% dos presentes dos chamados padrinhos, que pegaram as cartas enviadas pelas crianças às agências. A campanha termina nesta sexta-feira (1) e nos anos anteriores ao menos 10% das crianças não receberam os presentes.

Your browser does not support the audio element. 40 por cento dos presentes do Papai Noel dos Correios não foram entregues

As cartas são enviadas pelas crianças com ajuda das escolas da rede pública. As crianças informam o que querem ganhar no Natal. Nas agências as cartas são disponibilizadas e as pessoas podem pegar uma delas e dar o presente escolhido.

Neste ano, os Correios receberam cerca de 13 mil cartas em todo o Estado. Na Grande Vitória as agências da Praia do Suá e do Centro de Vitória ainda tem cartas disponíveis para serem adotadas. O mesmo acontece em várias cidades do interior do Estado, onde há uma tolerância maior para a entrega de presentes, devido a quantidade menor de cartas.

Segundo a coordenadora da Campanha Papai Noel dos Correios, Juliana Bourguignon Vogas, a ação é voluntária, mas a partir do momento que a pessoa pega um carta ela tem uma responsabilidade. “A gente quer proporcionar para essas crianças um momento lúdico. Muitas vivem uma realidade difícil, com pobreza e violência. Proporcionar um momento lúdico é transformar a vida dela”, disse.

Juliana acrescenta que todos os anos é necessário um esforço maior das escolas e dos próprios Correios para que todas as crianças sejam atendidas, mesmo com os padrinhos não fazendo a parte deles. O prazo máximo para entregar os presentes nas escolas é 10 de dezembro, já que as crianças encerram o ano letivo neste período.

A coordenadora lembra que quem não entrega os presentes nas agências, além de não fazer as crianças felizes, tira a oportunidades de outras pessoas ajudarem. “Muitas vezes a pessoa vai procurar as cartinhas, mas já acabaram na agência, aí deixam de participar. Além disso, o padrinho não traz o presente”, lembra.