40% da população compra óculos falsificados de sol e de grau

Comprar óculos de sol ou de grau sem prescrição médica e garantia de procedência se encaixa perfeitamente na célebre frase "o barato, às vezes, sai caro". Por não ter a proteção adequada contra os raios ultravioletas, os óculos falsificados podem comprometer a visão, causando lesões irreversíveis na córnea e na retina. Mesmo com todos os riscos que representam as réplicas, o número de pessoas que as compram é grande: óculos escuros representam 41% das vendas deste segmento no país. Já para os óculos de grau, este percentual pode chegar a 60% nos casos de presbiopia, conhecido como óculos para a vista cansada. Os dados são da Sociedade Capixaba de Oftalmologia.

Your browser does not support the audio element. 40 por cento da população compra óculos falsificados de sol e de grau

César Ronaldo, presidente da entidade, explica que quando usamos o óculos de sol, nosso organismo entende que estamos em um local escuro e a pupila se dilata naturalmente. Se as lentes não são de qualidade, a radiação ultravioleta penetra nos olhos e pode, além de comprometer a visão, aumentar a chance de degeneração. "Você está expondo a retina e o cristalino a esses raios. Os raios ultravioletas são um tipo de radiação que causa o envelhecimento precoce das estruturas dos olhos. Consequentemente o paciente vai ter uma chance muito maior de catarata e de alterações da retina. Os óculos de sol falsificados passam uma falsa sensação de conforto", explicou.

Os problemas ocasionados pelo seu uso de óculos de grau sem prescrição médica são tão graves quanto os de sol sem controle de procedência. "Quando o médico passa a receita de um óculos, o grau é específico para aquele paciente. Então, se você tem o óculos um pouco mais forte ou mais baixo pode piorar a situação do paciente. Os óculos falsificados são feitos em série e são feitos com o mesmo grau nos dois olhos. O grande problema é que a maioria desses óculos é para presbiopia", alertou.