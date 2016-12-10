40 casas destelhadas e mais de 80 pessoas desalojadas em Baixo Guandu

O mal tempo causou estragos na região noroeste do Espírito Santo. Nesta sexta-feira (09), em Mantenópolis a chuva forte alagou sete casas. Duas famílias estão desalojadas.

Em Baixo Guandu, o problema foi o vento forte, que destelhou mais de 40 casas e deixou mais de 80 pessoas desalojadas. Na Vila dos Carroceiros, que fica em Sapucaia, duas casas desmoronaram e duas pessoas ficaram feridas. De acordo com a Defesa Civil, as vítimas já deixaram o hospital e passam bem.