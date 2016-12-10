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40 casas destelhadas e mais de 80 pessoas desalojadas em Baixo Guandu

Além da chuva, vento forte provocou destruição em cidades do noroeste capixaba

Publicado em 10 de Dezembro de 2016 às 09:56

Publicado em 

10 dez 2016 às 09:56
O mal tempo causou estragos na região noroeste do Espírito Santo. Nesta sexta-feira (09), em Mantenópolis a chuva forte alagou sete casas. Duas famílias estão desalojadas.
Em Baixo Guandu, o problema foi o vento forte, que destelhou mais de 40 casas e deixou mais de 80 pessoas desalojadas. Na Vila dos Carroceiros, que fica em Sapucaia, duas casas desmoronaram e duas pessoas ficaram feridas. De acordo com a Defesa Civil, as vítimas já deixaram o hospital e passam bem.
Flash - Gabriela Tardin - 10-12-16.mp3

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