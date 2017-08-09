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VILA VELHA

4,5 toneladas de entulhos são jogados por mês em locais irregulares

De acordo com dados da Secretaria de Serviços Urbanos de Vila Velha, a administração municipal gasta, em média, R$ 900 mil por mês no combate aos chamados pontos viciados de lixo na cidade

Publicado em 08 de Agosto de 2017 às 21:08

Publicado em 

08 ago 2017 às 21:08
A prefeitura de Vila Velha está intensificando ações para inibir o descarte inadequado de lixo e de entulhos na cidade. De acordo com dados da Secretaria de Serviços Urbanos, a administração municipal gasta, em média, R$ 900 mil por mês no combate aos chamados pontos viciados de lixo na cidade. A estimativa é que construtoras, demolidoras e cidadãos despejem 4,5 toneladas de entulhos de obras mensalmente em locais irregulares.
Vila Velha retira 4,5 toneladas de lixo por mês de locais irregulares
Apesar da intensificação de ações, ainda é comum ver terrenos com entulhos e lixos em Vila Velha. Em frente ao local de trabalho da comerciante Swellen Fonseca, de 32 anos, no bairro Divino Espírito Santo, essa cena se repete. “Eu vejo constantemente os próprios moradores da região despejando lixo, entulhos, restos de materiais. Às vezes, até armários e essas coisas que em mudanças as pessoas deixam”, disse.
Em frente ao INSS do bairro Boa Vista também há um grande terreno que está com entulhos. O local já foi utilizado pela própria prefeitura anteriormente para secagem de materiais retirados de canais. Atualmente, a área não é mais utilizada pela administração municipal e é de propriedade particular. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informou que vai agendar a limpeza do terreno.
Atualmente, para que alguém faça o descarte de entulhos e restos de obras em Vila Velha é preciso contratar um serviço de alguma empresa. No entanto, segundo a secretária de Serviços Urbanos, Marizete de Oliveira, a prefeitura planeja oferecer este serviço para a população.
Ela destaca que é importante que cada um faça sua parte. “Eu acho importante que a população procure saber os locais adequados de disposição e os grandes geradores assumam suas responsabilidades. Assim, vamos ter uma cidade mais bonita, mais organizada, com menos riscos de doenças, de proliferação de vetores
Desde a última semana, cinco pessoas foram autuadas pela prefeitura de Vila Velha por descarte inadequado de lixo e de entulhos. Todas foram multadas em valores que variam de R$ 3 mil a R$ 9 mil. Os resíduos mais encontrados pelas equipes da prefeitura são restos de obras e de demolições, segundo a secretária municipal de Serviços Urbanos Marizete de Oliveira.

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