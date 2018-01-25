37% dos turistas que passaram réveillon em Vitória eram mineiros

Queima de fogos em Camburi Crédito: Vitor Jubini

Os mineiros dominaram as estatísticas de turistas que visitaram Vitória e Vila Velha durante o ano novo: 37% dos visitantes eram de Minas Gerais. No geral, quem veio passar o réveillon nas duas cidades gastou, em média, R$ 100. Os dados são de uma pesquisa que revelou o perfil dos turistas que passaram a virada de ano na Capital e em Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. 37% dos turistas que passaram réveillon em Vitória eram mineiro

Depois dos mineiros, quem mais visitou os dois municípios durante o ano novo foram os próprios capixabas, que representaram 22,5%, seguidos por pessoas do Rio de Janeiro, que eram 13%.

A maior parte dos turistas, 59,5%, ficou em casas de parentes ou amigos, enquanto 25% optaram por se hospedar em hotéis e 7,5% ficaram em um apartamento ou casa própria.

No geral, 60% dos turistas eram homens. A faixa etária mais comum foi de 26 a 35 anos. Além disso, 47,5% dos visitantes possuíam Ensino Superior Completo e 46% eram casados. Quem recebia entre 3 e 5 salários mínimos representava 25,5% dos turistas.

Segundo o gerente de Estudos e Negócios Turísticos da Secretaria Estadual de Turismo (Setur), Rafael Granvilla, Vitória e Vila Velha são considerados portões de entrada para o Espírito Santo. Ele afirmou que a pesquisa indicou que os turistas avaliaram bem os destinos.

Além disso, ele explicou que, com a pesquisa, é possível planejar ações para alavancar o turismo nessas cidades. Uma delas seria buscar uma maior exposição de Vitória e Vila Velha por meio de agências de turismo. “Agora, a gente pretende, a partir dos resultados, delinear as próximas ações, formas de intervenção direta, principalmente com operadoras de turismo e todo o trade para a gente trabalhar melhor essa etapa do ano. O réveillon é um curto espaço de tempo, mas que permite mostrar bastante.”