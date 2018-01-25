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37% dos turistas que passaram réveillon em Vitória eram mineiros

Depois dos mineiros, quem mais visitou Vitória e Vila Velha durante o ano novo foram os próprios capixabas

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 20:00

Publicado em 

25 jan 2018 às 20:00
Queima de fogos em Camburi Crédito: Vitor Jubini
Os mineiros dominaram as estatísticas de turistas que visitaram Vitória e Vila Velha durante o ano novo: 37% dos visitantes eram de Minas Gerais. No geral, quem veio passar o réveillon nas duas cidades gastou, em média, R$ 100. Os dados são de uma pesquisa que revelou o perfil dos turistas que passaram a virada de ano na Capital e em Vila Velha.
37% dos turistas que passaram réveillon em Vitória eram mineiro
Depois dos mineiros, quem mais visitou os dois municípios durante o ano novo foram os próprios capixabas, que representaram 22,5%, seguidos por pessoas do Rio de Janeiro, que eram 13%.
A maior parte dos turistas, 59,5%, ficou em casas de parentes ou amigos, enquanto 25% optaram por se hospedar em hotéis e 7,5% ficaram em um apartamento ou casa própria.
No geral, 60% dos turistas eram homens. A faixa etária mais comum foi de 26 a 35 anos. Além disso, 47,5% dos visitantes possuíam Ensino Superior Completo e 46% eram casados. Quem recebia entre 3 e 5 salários mínimos representava 25,5% dos turistas.
Segundo o gerente de Estudos e Negócios Turísticos da Secretaria Estadual de Turismo (Setur), Rafael Granvilla, Vitória e Vila Velha são considerados portões de entrada para o Espírito Santo. Ele afirmou que a pesquisa indicou que os turistas avaliaram bem os destinos.
Além disso, ele explicou que, com a pesquisa, é possível planejar ações para alavancar o turismo nessas cidades. Uma delas seria buscar uma maior exposição de Vitória e Vila Velha por meio de agências de turismo. “Agora, a gente pretende, a partir dos resultados, delinear as próximas ações, formas de intervenção direta, principalmente com operadoras de turismo e todo o trade para a gente trabalhar melhor essa etapa do ano. O réveillon é um curto espaço de tempo, mas que permite mostrar bastante.”
De acordo com Rafael Granvilla, a pesquisa registrou um aumento no número de turistas que buscaram o Espírito Santo por meio de agências, o que, para ele, significa que o Estado está entrando nas prateleiras das operadoras e sendo um destino mais procurado pelos clientes.

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