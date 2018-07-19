35 mil pessoas trocaram de operadora de celular neste ano no ES

Só no primeiro semestre deste ano, mais de 35 mil usuários de telefonia móvel trocaram de operadora no Espírito Santo. Problemas com o serviço prestado, cobranças indevidas e a concorrência cada vez maior entre as empresas têm levado à trocas.

De acordo com a Anatel, existem no Estado 3,8 milhões de linhas de celular ativas. O dono da linha tem o direito de manter o mesmo número já que a portabilidade numérica existe, no Brasil, desde setembro de 2008. O gerente de atendimento do Procon-ES, André Marques, ressalta que as operadoras não podem colocar empecilhos à decisão do usuário de fazer a mudança. "Ela não pode nem condicionar nada, tanto que você aciona a operadora de destino, para onde você quer ir, para falar da portabilidade e a operadora que vai fazer as tratativas com a empresa de origem. O consumidor só vai informar depois para a operadora de destino as informações pessoais", esclarece Marques.

O advogado da área de Direito do Consumidor, João Eugênio Modenesi Filho, explica, porém, que o consumidor terá que pagar uma multa caso rompa algum contrato vigente com a operadora anterior, caso tenha recebido algum benefício. Por exemplo, quando a operadora dá algum desconto na compra de um aparelho na troca do cliente permanecer com o plano por um período determinado. "A pessoa pode, sim, fazer a portabilidade mas ela vai estar sujeita a penalidades que constam naquele contrato caso esteja vigente", afirma.

Um dos usuários que deu entrada na portabilidade numérica é o estudante Gabriel Motta, de 21 anos. Um plano mais barato foi o atrativo que fez com que ele tomasse essa decisão. "A operadora que estou tentando sair tinha valores muito altos, além de poucos benefícios. Não tinha um custo-benefício muito bom", conta.