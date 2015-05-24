34,3% avaliam Audifax como bom ou ótimo na Serra

O prefeito da Serra, Audifax Barcelos (PSB), é aprovado por 34,3% dos moradores da cidade entrevistados pelo Instituto Futura a pedido de A GAZETA. Esse é o percentual dos que consideram o socialista como bom ou ótimo. No outro lado estão 28,3% que o apontam como ruim ou péssimo. Para outros 34,3%, Audifax é regular.Em relação à última pesquisa da “Avaliação da Gestão” realizada na Serra, em 2014, o item “regular”, que era de 48,3%, perdeu adeptos. Aumentou o índice de ruim ou péssimo – de 23,6% para os atuais 28,3% – e também o de bom ou ótimo, que era de 27,3% no ano passado.A administração da Prefeitura da Serra, capitaneada por Audifax, é considerada ruim ou péssima para 28,8% das pessoas ouvidas na pesquisa mais recente, percentual similar aos que pensam o contrário: 28% acham que a gestão é boa ou ótima. Enquanto isso, 39,3% a avaliam como regular.A pequena diferença percentual entre posições tão diferentes – ruim ou péssimo e ótimo ou bom – reforça a divisão política do município, de acordo com o diretor da Futura José Luiz Orrico.“Tem uma parte razoável que acha que a cidade é regular e outra que se divide. É uma divisão clara que se tem na Serra desde que Audifax e Vidigal se enfrentaram”, diz Orrico, lembrando do antigo aliado do prefeito, o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT), que também já comandou o Executivo da Serra.Orrico destaca que o percentual de ruim ou péssimo da prefeitura é também muito parecido com o de ruim ou péssimo do próprio Audifax.

No geral, a avaliação do prefeito e da gestão da cidade é regular, reforça o diretor da Futura. “A avaliação do Audifax é de regular para boa, mas não é tão boa porque não é um percentual de aprovação que garanta a reeleição”, pontuou Orrico.

Audifax sucedeu Vidigal em 2013. À pergunta “a administração do atual prefeito é melhor, pior ou igual que a do prefeito anterior?”, a resposta de 40,3% foi “igual”. Para 33,8% a atual gestão é pior que a do pedetista e, para 19,5%, melhor.

Nota

Quando perguntados sobre qual nota dariam a Audifax, a média das respostas resultou em 5,88. Até agora, é a segunda maior nota desta edição da série “Avaliação da Gestão”. Luciano Rezende (PPS), prefeito de Vitória, alcançou 6, em pesquisa realizada em abril. O prefeito da Serra, no entanto, por enquanto lidera no quesito percentual de aprovação.

Características pessoais de Audifax também foram analisadas. De acordo com 47,8% dos entrevistados, ele é competente. Para 37% o prefeito é honesto e 57,5% acham o socialista muito inteligente.

Há, ainda, resultados negativos: 46,5% dizem que o prefeito é indeciso; 43,5% avaliam que ele não tem uma boa equipe e 38,3% pensam que ele é falso. Para completar, 60,3% dizem que o prefeito não está presente no dia a dia da cidade.

ServiçosOs serviços mais bem avaliados pela população da Serra são coleta e tratamento de lixo, que recebeu nota 7,24. O serviço municipal, entretanto, é terceirizado. Em seguida aparece iluminação pública, com 6,71, e limpeza pública, que recebeu nota 6,51. Já entre os serviços mais mal avaliados estão segurança, com nota 3,83; postos de saúde, com 4, e trânsito, que recebeu nota 4,8. As notas poderiam variar de zero a dez.Quando perguntados sobre qual é o principal problema da cidade, a segurança pública voltou a ser a mais lembrada, apontada por 35,8% dos moradores. Em segundo lugar está a saúde, com 31,5% e em terceiro, educação, considerada o maior problema da cidade por 14,8%. O Instituto Futura ouviu 400 pessoas entre os dias 6 e 8 de maio no município da Serra.

Insegurança compromete a gestão A falta de segurança, principalmente nos bairros centrais da Serra, é a principal reclamação da dona de casa Eula Paula Coelho de Souza, de 19 anos, em relação à administração do prefeito Audifax. Para ela, o Executivo municipal deveria priorizar ações de combate à violência na cidade.

“O prefeito esqueceu de melhorar a segurança de quem mora aqui. A insegurança é generalizada: ninguém vai às praças se divertir, lojas sempre são assaltadas”, afirma a dona de casa. Eula Paula ainda queixou-se da sujeira da cidade, do trânsito engarrafado e dos ônibus superlotados – neste caso, um serviço prestado pelo governo do Estado. “O resumo é que esses serviços ruins me deixam insatisfeita de morar na Serra”, disse. No entanto, a dona de casa pondera que o atendimento médico infantil no posto de saúde no bairro Serra-Sede é bom. “Nunca tive problema com falta de medicamento ou espera na marcação de consultas”, comentou. Elogios aos esportes e à dança O estudante Lucas Ferreira, de 17 anos, ainda não tinha idade para votar na última eleição para prefeito, em 2012, mas, segundo ele, se pudesse votaria em Audifax Barcelos. Na avaliação do estudante, o município é bem administrado pelo socialista.