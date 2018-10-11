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PROJETO EM AVALIAÇÃO

3ª Ponte: nova proposta para barreira tem grade afastada nas laterais

Um escritório de arquitetura propõe colocar a estrutura nas laterais, com uma espécie de tela metálica posicionada embaixo da mureta, como se fosse uma gaiola

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 14:10

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

11 out 2018 às 14:10
Representação gráfica de instalação do sistema de proteção sugerido na Consulta Pública Crédito: Reprodução/Arsp
O Governo do Estado vai analisar uma nova opção de barreira de proteção contra suicídio na Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha. A proposta veio de um escritório de arquitetura de Vitória durante o período de consulta pública aberta pela Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp-ES). Com um design diferente do primeiro modelo divulgado pela própria agência, a proposta é de colocar o sistema de proteção nas laterais da ponte, preservando a vista do Convento da Penha e da Baía de Vitória para quem trafega pela ponte.
Terceira Ponte - nova proposta para barreira tem grade afastada nas laterais
A consulta pública foi aberta pela agência para mudanças no projeto que foi apresentado em setembro, depois da ponte ficar fechada por mais de 8 horas por causa de uma operação que resgatou um homem que tentava se matar. No projeto anunciado no mês passado, havia a implementação de cabos de aço inoxidáveis na posição vertical, não inclinado, com altura de 2 metros, colocados em cima da mureta da ponte. Ele foi feito por uma empresa contratada pela Rodosol, concessionária que administra a ponte, e tem um custo de R$ 15 milhões se for colocado em prática. Os custos seriam de responsabilidade do Governo do Estado pois esse valor não está previsto no contrato de concessão.
NOVA ESTRUTURA
Já o escritório de arquitetura, na nova proposta, indica colocar a estrutura nas laterais, com uma espécie de tela metálica posicionada embaixo da mureta, como se fosse uma "gaiola". A lateral seria composta de ripado metálico com 10cm de largura e espaçados de 15 em 15cm. Se alguém cair nesse espaço, só conseguiria sair com a ajuda do resgate e, da mesma forma, a estrutura não seria vista por quem estivesse passando de carro na Terceira Ponte.
O diretor-geral da Arsp, Júlio Casteglione, explicou que o Governo do Estado deve tomar uma decisão de qual projeto escolher até o final de novembro, mas afirmou que considera a nova sugestão melhor do ponto de vista estético.
"Preserva a qualidade funcional, ou seja, funciona e preserva a vida das pessoas ali, mas tem um incremento estético evidente. Fica mais bonito. O compromisso da agência com a sociedade capixaba é, além de trabalhar o primeiro projeto já selecionado, a gente avançar nos estudos e se. dessa forma, a Terceira Ponte poderia receber essa estrutura" comentou.
Nathan Guimarães e Clara Nahas são sócios do escritório que elaborou a proposta de proteção contra suicídio na Terceira Ponte Crédito: Caíque Verli
A proposta foi baseada no sistema de segurança da segunda ponte onde mais ocorre suicídios no mundo, a Golden Gate, de San Francisco (EUA). Na Terceira Ponte, a altura entre a mureta e a base da tela abaixo dela é de 3 m. A distância entre a ponte e a outra ponta da estrutura seria de 2,30m, como explica a Clara Nahas, uma das arquitetas sócias do escritório. "O que a gente desenhou foi uma estrutura que estivesse a uma distância que a pessoa não conseguisse pular e vazar da estrutura. Se ela cair ali ela será resgatada sem problemas de mobilidade urbana", comenta Clara, sócia do escritório Angatu. Nathan Guimarães, Juliano Pinto e Rovena Daher são os outros profissionais que trabalharam na concepção da proposta.
AVALIAÇÃO
Primeiro modelo da barreira de proteção proposta para ser colocada na Terceira Ponte Crédito: Carlos Alberto Silva
Na próxima segunda-feira (15), a Arsp encaminhará ao Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito Santo (DER-ES) o projeto de engenharia relativo à solução pré-selecionada para que a autarquia possa aperfeiçoar o projeto em seus aspectos técnicos.
Até o final do mês de novembro, o Governo do Estado decidirá por licitar a opção com barras verticais ou a opção resultante da Consulta Pública, com estrutura lateral rebaixada.
Em todo caso, a licitação deverá ocorrer ainda no ano de 2018. Caso opte pela estrutura lateral rebaixada, ainda não é possível afirmar os custos e nem quando ficará pronta.
OUTRAS PROPOSTAS
Durante a consulta pública, a Arsp recebeu 39 sugestões. Além da selecionada, outros dois tipos chamaram a atenção: um com cerca elétrica e outro com instalação de ciclovias.
Os dois foram descartados, o primeiro risco à saúde e o segundo por impedimentos técnicos, uma vez que a Ponte possui forte influência de ventos laterais, além de inclinação de 5.5% com extensão de mais de 1km no sentido Vitória, o que exigiria muito esforço físico para os ciclistas.
Uma outra sugestão também indicou a construção de um monotrilho, além da barra de proteção. Esse projeto foi encaminhado para a análise das secretarias responsáveis pela mobilidade urbana.

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