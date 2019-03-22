Entrada do CRM-ES Crédito: Fernando Madeira/arquivo

Erros médicos, tratamento sem comprovação científica e postura inadequada nas redes sociais: essas são as principais causas que levam médicos no Espírito Santo a responderem por processos ético-disciplinares junto ao Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES). Somente este ano já foram instauradas 29 novas sindicâncias contra médicos no Estado.

Ao todo tramitam no Conselho Regional de Medicina 370 investigações e 219 processos ético-disciplinares instaurados.

Karoline Calfa, que é membro da Comissão de Ética Médica do CRM, explica que essas denúncias envolvem desde caso de erros médicos até postagens nas redes sociais.

Your browser does not support the audio element. 29 sindicâncias contra médicos instauradas somente este ano no ES

"É vedado ao médico, por exemplo, a publicação de antes e depois do paciente. É vedada a exposição dos pacientes, mesmo com autorização. O médico não pode expor. É vedado anunciar títulos de especialidades e até pós-graduação que não estejam inscritos no Conselho Regional de Medicina", detalha.

Recentemente, um caso chamou atenção aqui no Espírito Santo: a do médico Paulo Lessa, que tem em seu grupo de pacientes famosas como as cantoras Gretchen e Simony. O CRM considerou como infração o fato dele "ter exposto paciente em seus anúncios, fazendo promessas de resultados e divulgando tratamentos que não têm reconhecimento científico de forma promocional e sensacionalista, cometendo, assim, infração aos artigos 18, 75 e 112 do Código de Ética Médica".

A pena de censura pública prevê a divulgação da decisão do Conselho Regional de Medicina em publicação oficial, o que ocorreu na edição desta quarta (20) do Diário Oficial do Estado. Esse tipo de punição não impede o profissional de continuar exercendo a medicina normalmente.

Paulo Lessa afirmou que o processo foi aberto, em 2015, por conta do comportamento dele nas redes sociais e que ele não sabia que as postagens não poderiam ser feitas.

No entanto, em nota divulgada nesta quinta-feira (21) a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, regional Espírito Santo, esclarece que "diversamente do que o médico condenado divulgou a respeito dos fatos, o processo ético-disciplinar contra ele instaurado não teve origem apenas por iniciativa do CRM/ES, mas também por denúncia formulada pela Sociedade de Endocrinologia e Metabologia, tendo em vista o cometimento de inúmeras infrações ético-disciplinares.

As condutas infratoras, segundo a entidade, se referem à exposição de pacientes em jornal como meio de exibição de tratamento de forma sensacionalista, obtenção de vantagem com a divulgação e vinculação de sua atividade a promessas de resultado. Além disso, explica a sociedade, que o médico foi condenado por haver divulgado tratamento médico transparecendo ineditismo, o qual não possui fundamentação científica ou reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina – CFM.

PUNIÇÕES

Os médicos que infringirem as normas do CRM podem receber advertências internas e outros três tipos de punição. "As outras três penalidades que são públicas são a censura pública, com a publicação no Diário Oficial, a suspensão do registro por 30 dias e o médico não podendo exercer a profissão nesse período e a cassação do registro", acrescenta Karoline Calfa.