27 famílias desabrigadas e 8 desalojadas no Espírito Santo

A chuva que atinge o Espírito Santo já fez suas vítimas, com desabrigados, desalojados, e motoristas com prejuízos por conta dos buracos em ruas, avenidas e quedas de árvores e pedras em rodovias.

Your browser does not support the audio element. Por conta da chuva no Espírito Santo, 27 famílias desabrigadas e 8 desalojadas

Em Viana, município da Grande Vitória, 53 pessoas, entre crianças e adultos, totalizando 17 famílias, estão desabrigadas. O nível do Rio Ribeirão Santo Agostinho subiu e as vítimas estão em abrigos da Prefeitura, precisando de doações.

Na região Serrana do Estado, em Santa Leopoldina, por conta da chuva, um homem morreu após perder o controle do veículo, capotar e cair em um córrego que subiu de nível e estava com dois metros de profundidade. O condutor não conseguiu sair do carro e morreu afogado.

De Norte a Sul do estado, ao todo, são 27 desabrigadas famílias e outras 8 desalojadas em Vitória, Muniz Freire, Cariacica, Afonso Cláudio, Iconha, Fundão, Viana e Presidente Kennedy, porque corriam risco de desabamentos, alagamentos e deslizamentos de encostas.

Vários pontos de alagamento também foram registrados em municípios capixabas, assim como rolamento de pedras e queda de árvores em rodovias estaduais, como a ES 080, ES 264 e ES 488. Em todas as rodovias, o trânsito já foi liberado. Em Pinheiros, no Norte do Estado, choveu granizo neste domingo (03).

Quanto aos buracos, vários nas vias de todos os municípios da Grande Vitória, que geraram diversos prejuízos para os motoristas, as prefeituras afirmam que esperam passar o tempo chuvoso para resolver os problemas definitivamente.