O arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, enviou nesta sexta-feira (23) a tradicional mensagem de Natal aos fieis católicos. Ele pediu ao povo capixaba esperança, após um ano considerado difícil e também ética por parte dos governantes. O líder católico defendeu o combate à corrupção em sua fala.

Dom Luiz disse que 2016 foi o ano “da busca da verdade e da Justiça”. Para ele, a verdade machuca, mas liberta. “Quero desejar, com a celebração do Natal, que Deus se faça próximo de nós para resgatarmos junto dele e assim sermos felizes. Por isso digo tempo de esperança. Desejo que esse Natal seja um momento de muita força, esperança e alegria. As dificuldades acontecem, mas podem ser superadas com a força de Deus em nós”, declarou.

Your browser does not support the audio element. 2016 foi o ano da busca da verdade e da Justiça, diz Arcebispo de Vitória

Dom Luiz completou dizendo que Natal é tempo de perdão e orientou aos fieis que possam levar o exemplo religioso para iniciar um novo ano. “É dia do perdão, porque Jesus é o perdão do Pai Misericordioso entre nós para tirarmos do mal e levarmos para a luz. A presença de Jesus é a presença de paz, amor e ternura. O que posso desejar é ternura e perdão. Marido e mulher se perdoem, pai e mãe se perdoem e possam construir uma família forte. As dificuldades vão ficando para trás”, disse.

O Arcebispo também defendeu o combate à corrupção, em alusão à Operação Lava-Jato que acontece no país e a revelação do envolvimento de vários políticos em crimes de corrupção. Dom Luiz acrescentou que a crise econômica deve ser combatida, mas não apenas para uma parcela da sociedade. “Esses problemas econômicos precisam ser vistos dentro de valores sociais. Não adianta uma economia que privilegia uma parte da sociedade. Não podemos ficar sossegados com um grupo bem e outro passando fome e grandes dificuldades”, lamentou.