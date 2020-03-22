18 mil doses da vacina da gripe já foram agendadas em Vitória

A prefeitura ressaltou que as vacinas são distribuídas exclusivamente pelo Ministério da Saúde e a liberação de novas vagas no sistema para o agendamento online dependerá da entrega dos novos lotes
Publicado em 22 de Março de 2020 às 13:47
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta